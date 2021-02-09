• 09 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken tarihi semtleri
"Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu" diyen Napoleon'un en denli haklı olduğu hepimizin malumu. Bu muhteşem kentin tarih kokan sokakları ve mahallelerini keşfetmek sonu gelmez bir yolculuk. Her ne kadar ömür biter İstanbul'u keşfetmek bitmese de İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken tarihi semtlerini sıraladık.
• 09 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
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Bu tarihi kent, farklı semtlerinde geçmişe dair çok önemli mimari eserlere de ev sahipliği yapıyor. Öyle ki yabancı devlet adamları, şairler, yazarlar, müzisyenler dahi bu kentin ihtişamına kapılıp adından sıklıkla bahsetmiş. İşte sokaklarında gezerken kendinizi geçmişe ait hissedebileceğiniz İstanbul'un tarihi semtleri.
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Arnavutköy
İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri olan Arnavutköy, tarihi yapıları, farklı inançları bir arada yaşatan çokkültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda semtte açılan kafeler de Arnavutköy'e ayrı bir hava katmış durumda. Son olarak ünlü İngiliz dergisi TimeOut, Arnavutköy'ü dünyanın en havalı semtlerinden biri seçti.
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Beyoğlu
Kırmızı renkli nostaljik tramvayı, tarihi hanları, müze ve galerileriyle İstiklal Caddesi, İstanbul'da yabancı turistlerin en gözde rotası olma özelliği taşıyor. Tarihteki adıyla Pera, İstanbul'da Batılılaşma hareketlerinin en çok hissedildiği ve mimariyle gündelik yaşantıya yansıdığı yer olarak Osmanlı döneminde ön plana çıkmıştı.
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Beyoğlu
Günümüzde Beyoğlu, İstanbul'un yine en önemli mekânlarının başında gelmekte. Öyle ki İstiklal Caddesi, dünya çapında bir üne sahip. İstanbul'a dair en çok bilinen şeylerden biri Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi ve onun kalabalığı. Kentin kalbinin attığı bu cadde tarihi yapıları, eğlence mekanları ve kalabalığıyla ünlü.
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Karaköy
Beyoğlu'nun bir diğer önemli durağı da Boğaziçi ve Haliç'in kesiştiği noktada yer alan Karaköy. Adını tarihte bu bölgede yaşayan Karay Türklerinden alan Karaköy, İstanbul'un tarihi liman ve tersanesinin yanı sıra banka ve ofislere de ev sahipliği yapmakta. Çeşitli iş kollarına ait iş yerlerinin de bulunduğu Karaköy'ün özellikle Boğaziçi'ne bakan tarafında büyük bir dönüşüm yaşanmakta.
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Ortaköy
Ortaköy, bir zamanlar adı üstünde bir köyken Boğaziçi'ndeki yapılaşma sonucu geçtiğimiz yüzyıl kentle bütünleşti. Günümüzde İstanbul'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Ortaköy, sosyal medyada da İstanbul'a dair fotoğrafların en çok paylaşıldığı adreslerden biri olma özelliği taşıyor.
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Kadıköy
Son yıllarda birbiri arında açılan konser mekanları, kafe ve barlarıyla Kadıköy'ün merkezi, özellikle gençlerin akın ettiği bir semt haline geldi. İstanbul'un kültür-sanat hayatının kalbinin attığı yerlerden biri olan Kadıköy, çok sayıda sanat merkeziyle ve canlı yaşantısıyla ön plana çıkıyor.
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