İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken tarihi semtleri

Beyoğlu Günümüzde Beyoğlu, İstanbul'un yine en önemli mekânlarının başında gelmekte. Öyle ki İstiklal Caddesi, dünya çapında bir üne sahip. İstanbul'a dair en çok bilinen şeylerden biri Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi ve onun kalabalığı. Kentin kalbinin attığı bu cadde tarihi yapıları, eğlence mekanları ve kalabalığıyla ünlü.