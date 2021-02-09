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• 09 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:

İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken tarihi semtleri

"Dünya tek bir ülke olsa başkenti İstanbul olurdu" diyen Napoleon'un en denli haklı olduğu hepimizin malumu. Bu muhteşem kentin tarih kokan sokakları ve mahallelerini keşfetmek sonu gelmez bir yolculuk. Her ne kadar ömür biter İstanbul'u keşfetmek bitmese de İstanbul'un mutlaka görmeniz gereken tarihi semtlerini sıraladık.

• 09 Şubat 2021 - 01:01 • Son Güncelleme:
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Bu tarihi kent, farklı semtlerinde geçmişe dair çok önemli mimari eserlere de ev sahipliği yapıyor. Öyle ki yabancı devlet adamları, şairler, yazarlar, müzisyenler dahi bu kentin ihtişamına kapılıp adından sıklıkla bahsetmiş. İşte sokaklarında gezerken kendinizi geçmişe ait hissedebileceğiniz İstanbul'un tarihi semtleri.

2Galata

Galata

Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata, İstanbul'un en eski semtlerinden biridir. Tarihte Cenevizlilerin kolonisi olan Galata, İstanbul'un fethi ile birlikte savaşsız bir şekilde Osmanlı'nın yönetimine geçer.

3Galata

Galata

Kültürlerin buluşma noktası olan Galata'da, Cenevizlilerden kalma Galata Kulesi, ve Galata surlarının yanı sıra çok sayıda tarihi kilise, sinagog ve cami de yan yana bulunmaktadır.

4Galata

Galata

Günümüzde İstanbul'un en turistik noktalarından biri olan Galata, kentin de simgelerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Retro mağazaları, kafeleri ve barlarıyla Galata, İstanbul'un uyumayan semti olarak biliniyor.

5Balat

Balat

Fatih ilçesine bağlı olan Balat, Haliç kıyısının tarihi semtlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tarihte Rum aristokratlarının yaşadığı semt olarak bilinen Balat, günümüzde yeniden bir canlanma dönemine girmiş durumda.

6Balat

Balat

Özellikle bölgede çekilen dizilerden sonra, Balat'a gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Günümüzde Balat, kafelerin, sanat galerilerinin bulunduğu bir semt haline gelmeye başladı.

7Arnavutköy

Arnavutköy

İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri olan Arnavutköy, tarihi yapıları, farklı inançları bir arada yaşatan çokkültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda semtte açılan kafeler de Arnavutköy'e ayrı bir hava katmış durumda. Son olarak ünlü İngiliz dergisi TimeOut, Arnavutköy'ü dünyanın en havalı semtlerinden biri seçti.

8Beyoğlu

Beyoğlu

Kırmızı renkli nostaljik tramvayı, tarihi hanları, müze ve galerileriyle İstiklal Caddesi, İstanbul'da yabancı turistlerin en gözde rotası olma özelliği taşıyor. Tarihteki adıyla Pera, İstanbul'da Batılılaşma hareketlerinin en çok hissedildiği ve mimariyle gündelik yaşantıya yansıdığı yer olarak Osmanlı döneminde ön plana çıkmıştı.

9Beyoğlu

Beyoğlu

Günümüzde Beyoğlu, İstanbul'un yine en önemli mekânlarının başında gelmekte. Öyle ki İstiklal Caddesi, dünya çapında bir üne sahip. İstanbul'a dair en çok bilinen şeylerden biri Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi ve onun kalabalığı. Kentin kalbinin attığı bu cadde tarihi yapıları, eğlence mekanları ve kalabalığıyla ünlü.

10Karaköy

Karaköy

Beyoğlu'nun bir diğer önemli durağı da Boğaziçi ve Haliç'in kesiştiği noktada yer alan Karaköy. Adını tarihte bu bölgede yaşayan Karay Türklerinden alan Karaköy, İstanbul'un tarihi liman ve tersanesinin yanı sıra banka ve ofislere de ev sahipliği yapmakta. Çeşitli iş kollarına ait iş yerlerinin de bulunduğu Karaköy'ün özellikle Boğaziçi'ne bakan tarafında büyük bir dönüşüm yaşanmakta.

11Karaköy

Karaköy

Galataport projesinin yanı sıra bölgede açılan kafeler ve tasarım atölyeleri Karaköy'e bambaşka bir hava kazandırmış durumda.

12Ortaköy

Ortaköy

Ortaköy, bir zamanlar adı üstünde bir köyken Boğaziçi'ndeki yapılaşma sonucu geçtiğimiz yüzyıl kentle bütünleşti. Günümüzde İstanbul'a gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Ortaköy, sosyal medyada da İstanbul'a dair fotoğrafların en çok paylaşıldığı adreslerden biri olma özelliği taşıyor.

13Ortaköy

Ortaköy

Geçmişte ağırlıklı olarak Rum ve Yahudilerin yaşadığı Ortaköy'de Müslüman, Yahudi ve Rumlar içi içe yaşamakta. Bu üç inancın ibadethaneleri yan yana durmakta

14Ortaköy

Ortaköy

Büyük Mecidiye Camii, 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ve eşsiz Boğaziçi manzarasıyla Ortaköy günümüzde özellikle aşıkların buluşma noktalarından biri.

15Kadıköy

Kadıköy

Kadıköy, İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan en büyük ilçelerinden biri. Merkezi, Moda semti, Bağdat Caddesi, Caddebostan Sahili ve daha birçok yeriyle Kadıköy, İstanbulluların en sevdiği rotalar arasında yer alıyor.

16Kadıköy

Kadıköy

Son yıllarda birbiri arında açılan konser mekanları, kafe ve barlarıyla Kadıköy'ün merkezi, özellikle gençlerin akın ettiği bir semt haline geldi. İstanbul'un kültür-sanat hayatının kalbinin attığı yerlerden biri olan Kadıköy, çok sayıda sanat merkeziyle ve canlı yaşantısıyla ön plana çıkıyor.

17Eminönü

Eminönü

Eminönü'nden Sultanahmete uzanan bölge, İstanbul'un özellikle yabancı turistler için bir numaralı ziyaret rotası olma özelliği taşıyor. Burası aynı zamandan Byzantion'dan Konstantiinoplis'e ve günümüze kadar şehrin en merkezi olma özelliği taşıyor.

18Tarihi Yarımada

Tarihi Yarımada

Tarihi Yarımada olarak adlandırılan bölge, Topkapı Sarayı, Ayasofya Camii, Sultanahmet, Süleymaniye gibi mutlaka görülmesi gereken yerlere ev sahipliği yapmakta. Burası aynı zamanda UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan bir açıkhava müzesi konumundadır.

19Heybeliada

Heybeliada

İstanbul'daki en özel rotalardan biri olan Heybeliada, Osmanlı döneminde şehrin elitlerinin özellikle yaz aylarını geçirdikleri gösterişli konaklarıyla dikkat çekiyor. Günümüzde de şehirden fazla uzaklaşmadan kısa bir tatil yapmak isteynlerin uğrak rotası olan Heybeliada özellikle yaz aylarında ziyaretçilerle dolup taşıyor.

20Kuzguncuk

Kuzguncuk

Anadolu yakasının en gözde rotalarından biri olan Kuzguncuk, üç semavi dinin mabetlerinin yan yana yükseldiği bir hoşgörü mahallesidir. Tarihi konakları, bostanı ve son zamanlarda açılan kafeleriyle Kuzguncuk, İstanbulluların yeni gözdesi haline geldi.

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