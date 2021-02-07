• 07 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
İtalya'da koronavirüs olmayan kasabada evler 1 dolar
Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. Bir süre boyunca Avrupa'da corona virüs salgınının merkezi haline gelen İtalya'da 1 milyon 643 bin vaka görüldü. Bu süreçte de 57 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan ve koronavirüs vakasının bulunmadığı Cinquefrondi kasabası 1 dolara evler satılığa çıktı.
• 07 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
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