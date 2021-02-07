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• 07 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:

İtalya'da koronavirüs olmayan kasabada evler 1 dolar

Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri İtalya oldu. Bir süre boyunca Avrupa'da corona virüs salgınının merkezi haline gelen İtalya'da 1 milyon 643 bin vaka görüldü. Bu süreçte de 57 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Calabria bölgesinde yer alan ve koronavirüs vakasının bulunmadığı Cinquefrondi kasabası 1 dolara evler satılığa çıktı.

• 07 Şubat 2021 - 02:02 • Son Güncelleme:
1Hazırlayan: İhsan Dindar
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Hazırlayan: İhsan Dindar

İtalya, tıpkı dünyanın geri kalanı gibi corona virüs salgınına karşı yaralarını sarmaya çalışıyor.

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Çin'de başlayan ve kısa sürede Avrupa'ya sıçrayan corona virüs salgını İtalya'da büyük kayıplara yol açtı.

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1 milyon 643 bin kişinin virüse yakalandığı İtalya, yazın başında itibarıyla normalleşmeye başladı.

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Yaz başında turistlere kapılarını açan İtalya'da pek çok turistik mekan da yeniden faaliyete geçti. Ancak yine de turist sayısı geçtiğimiz yılların epey uzağında kaldı.

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Turizm sezonunda Avrupa'nın özellikle kuzey ülkelerinden turist çekmeye çalışan ancak istenilen seviyeye ulaşamayan İtalya bu konuda da adımlar atmaya başladı.

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Yeni tanıtım çalışmalarının yanı sıra teşvik programları da hazırlayan İtalya en azından zararı azaltma amacında.

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Corona virüs salgını öncesi İtalya özellikle de ülkenin güneyinde azalan nüfusu arttırmaya yönelik teşvikleriyle dikkat çekiyordu.

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Sicilya adası ve Calabria bölgesi gibi ülkenin güneyindeki yerler uzun süredir nüfusun azalması sorunuyla karşı karşıya.

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Turistik açıdan oldukça elverişli olan bu bölgelerde nüfusun düşüşü daha çok ekonomik nedenlerle ilgili.

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Boşalan kasabalar ve köyler, harabeye dönen evlerin yeniden ayağa kaldırılması için bölgedeki yerel yönetimler de uzun yıllardır harekete geçmiş durumda.

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Azalan kasaba nüfusunu arttırmaya yönelik adımlar atmaya başlayan yerlerden biri de Cinquefrondi.

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İtalya'nın güneyindeki Calabria bölgesiinde bulunan turistik Cinquefrondi kasabası aynı zamanda ülkede aktif corona virüs vakasının bulunmadığı ender yerlerden biri.

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Corona virüs vakasanın bulunmadığı Cinquefrondi bu özelliğini de kullanarak azalan nüfusunu arttırmak için harekete geçti.

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İtalya'da daha önce de sıklıkla uygulanan teşvikler Cinquefrondi'de karşılık bulmaya başladı. Buna göre Cinquefrondi kasabasına taşınmayı kabul edenlere 1 dolara ev satılacak.

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Özellikle İtalya'nın güneyinde uygulanan bu model, bölgeye demografik bir canlılık kazandırmayı amaçlıyor. Ancak 1 dolara ev sahibi olabilmek için Cinquefrondi yerel yönetiminin belirlediği bir takım kurallar var.

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Yapılan açıklamaya göre Cinquefrondi'de 1 dolara ev sahibi olabilmek için karşılanması gereken şartlar ise şöyle; 1 dolar karşılığı bölgeden ev alacak kişinin aynı zamanda bu evi restore etme masraflarını da üstlenmesi gerekiyor.

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Bölgedeki evlerin pek çoğunun yüzlerce yıllık bir tarihi olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu evlerin restorasyonunun binlerce euroya mal olabileceği belirtiliyor. Üstelik bu restorasyon için 3 yıllık bir süre tanınıyor.

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3 yılın sonunda restorasyon tamamlanmazsa Cinqeufrondi yönetimi 1 dolara satılan evi geri alabilecek. Böyle bir durumla karşılaşmamak adına da Cinquefrondi Belediyesi yıllık 260 euro civarında bir bedelle evleri sigortalıyor.

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Cinquefrondi'de 1 dolara satılan yapıların özellikleri ise Tipik Akdeniz mimarisini yansıtmakta. Evler balkonlu ve nispeten küçük bir metrekareye sahip. Bu müstakil evlerin ortalama yaşıysa 100'den fazla.

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