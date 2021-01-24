• 24 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
Kafeler ne zaman açılacak 2021? Mekanlar açılacak mı (restoranlar, kafeler, ve lokantalar)?
Kafelerin açılma durumu bireyler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar arasında kafeler, restoranlar ve lokantaların faaliyet durumu yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili açıklama yaptı. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar açılacak mı?
• 24 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
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