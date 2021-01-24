Kafeler ne zaman açılacak 2021? Mekanlar açılacak mı (restoranlar, kafeler, ve lokantalar)?

Kafeler, restoranlar ve lokantalar yani mekanların açılacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında ilk kez koronavirüs görülmeye başladı ve virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli alanlarda kısıtlamalar alındı. Kafelere getirilen kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu. Peki mekanlar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak 2021?