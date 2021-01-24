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• 24 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:

Kafeler ne zaman açılacak 2021? Mekanlar açılacak mı (restoranlar, kafeler, ve lokantalar)?

Kafelerin açılma durumu bireyler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlamalar arasında kafeler, restoranlar ve lokantaların faaliyet durumu yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kafeler ve restoranlarla ilgili açıklama yaptı. Peki kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? Mekanlar açılacak mı?

• 24 Ocak 2021 - 12:26 • Son Güncelleme:
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Kafeler, restoranlar ve lokantalar yani mekanların açılacağı tarih gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Mart ayında ilk kez koronavirüs görülmeye başladı ve virüsün yayılmasını önlemek için çeşitli alanlarda kısıtlamalar alındı. Kafelere getirilen kısıtlamaların kalkacağı tarih merak konusu. Peki mekanlar, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak 2021?

2KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Kafelerin açılma tarihi merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kafeler, restoranlarla ilgili kararlar alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısında restoranların durumunun görüşüleceğini açıkladı.

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Kafeler ve restoranların açılacağı tarih henüz belli olmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman ayrıntılar haberde yer alacak.

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