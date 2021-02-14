Karavanlarıyla 6 ayda 40 şehir gezdiler

Karavan yapımı diyoruz ama aslında hiç kolay olmayan bir süreçten bahsediyoruz. Nereden başlayacağını bilmek, teknik konularda bilgi sahibi olmak, yetenek… Sizce herkes karavan yapabilir mi? Şu anki bilginizle baştan başlasaydınız yapmayı mı tercih ederdiniz yoksa hazır bir karavan almayı mı? Bu süreçte keşke dediğiniz bir an oldu mu? Çok haklı, yerinde ve sanırız ki herkesin ikilemde kaldığı bir soru bu. O “nereden başlayacağını bilmek” özellikle en can alıcı nokta. Zaten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Ancak sabır sınayan, çaba isteyen bir iş olduğunu söylemeliyiz. Herkes kendi karavanını yapabilir demek çok iddialı gözükse de yapabilir demek geliyor içimizden. Biz iki tiyatrocu halimizle elektrik tesisatından koltuk kılıfı dikimine kadar kendimiz yaptıysak eli bu işe yatkın olan herkes yapabilir en azından. Pandeminin de etkisiyle şehirlerarası yasaklarda alışverişimiz yarım kalmıştı ve 9 ayda tamamlayabildik karavanımızı.