DHA
• 21 Şubat 2021 - 17:20 • Son Güncelleme:
Katili ile aynı karede! ‘Kalbi güzel kardeşim’
Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Öte yandan katledilen çiftin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
DHA
• 21 Şubat 2021 - 17:20 • Son Güncelleme: