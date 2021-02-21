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DHA
• 21 Şubat 2021 - 17:20 • Son Güncelleme:

Katili ile aynı karede! ‘Kalbi güzel kardeşim’

Eskişehir' de İlkay- Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk' un evlerinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa (33) olduğunun tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Öte yandan katledilen çiftin katil zanlısı Mehmet Şerif Boğa ile birlikte çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.

DHA
• 21 Şubat 2021 - 17:20 • Son Güncelleme:
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