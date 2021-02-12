Korkunç işkencelerin gerçekleştirildiği Bran Kalesi

Ancak yaşanan bu olay unutulmadı ve asırlar sonra yazar Bram Stoker'ın ünlü romanı Drakula'ya ilham kaynağı oldu. Yayımlandığı dönemden itibaren çok satan romanlar arasında kalmayı başaran ve pek çok kez de beyaz perdeye uyarlanan Drakula, günümüzde de Romanya'nın en önemli figürlerinden biridir. Drakula'nın yaşadığı Bran Kalesi de Romanya'nın en çok ziyaret edilen turistik yerlerinden biri konumundadır.