• 12 Şubat 2021 - 02:25 • Son Güncelleme:
Korkunç işkencelerin gerçekleştirildiği Bran Kalesi
Romanya'nın Braşov kenti yakınlarında bulunan Bran Kalesi, dünya çapında bir şöhrete sahip. Bu şöhreti Bram Stoker'ın birçok kez beyazperdeye de uyarlanan romanı Drakula'ya borçlu. 15. yüzyılda bölgede hüküm süren Vlad Tepeş ya da nam-ı diğer Kazıklı Voyvoda hem bölge halkına hem de Osmanlı askerlerine korkunç işkenceler uygulamasıyla dehşet verici bir üne sahip olmuştu. Kazıklı Voyvoda'nın yaşadığı Bran Kalesi, sonrasında popüler kültürün ve Romanya turizminin çok önemli bir parçası haline geldi.
• 12 Şubat 2021 - 02:25 • Son Güncelleme:
1
Bran Kalesi, ünü Romanya sınırlarını aşan bir şöhrete sahip. Ülkenin orta kesimlerindeki Braşov kentine yakın bir konumda yer alan Bran Kalesi, bugün sahip olduğu görselliği ve etrafındaki doğanın güzelliğiyle adeta masallardan fırlamışçasına bir güzelliği barındırıyor. Ancak tarihsel açıdan bakıldığında durum pek de öyle iç açıcı değil.
3
1212 yılında inşa edilen bu ahşap kale 1242'de bölgeyi istila eden Moğollar tarafından geriye kalan her yerde olduğu gibi yakılıp yıkıldı. Aradan geçen yüz yıla aşkın bir sürenin ardından 1377 yılındaki belgelerde ahşap kalenin olduğu yere Bran Kalesi adını taşıyan yeni bir yapının inşa edildiği bilgisine rastlanmakta.
4
14. yüzyılda bölgede hüküm süren Braşov Saksonları tarafından bir taş kale olarak inşa edilen Bran Kalesi, 1442 yılından sonra Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Eflâk ile Boğdan, Romanya adıyla birleşip imparatorluktan ayrılana kadar Osmanlı'ya bağlı yerel yöneticinin ikâmetgâhı olarak kullanılan Bran Kalesi, bu dönemde yaşanılanlardan ötürü günümüzde de dünyanın gündeminde yer bulmaktadır.
5
6
Günümüzde Romanya'da sevilen ve bir kahraman olarak görülen 3. Vlad (Vlad Tepeş) ya da daha çok bilinen adıyla Kazıklı Voyvoda, ünlü yazar Bram Stoker'ın klasik hale gelen romanı Kont Drakula'nın da ilham kaynağı olmuştur. Bunun nedeni yüzlerce yıl boyunca Kazıklı Voyvoda hakkında halk arasında anlatılan hikâyelerdir.
7
1456 yılından itibaren voyvodalık yapmaya başlayan 3. Vlad, iktidarda kaldığı süre boyunca hem yerel halka hem de özellikle bölgedeki Osmanlı askerlerine büyük zulümler yapmış, pek çoğunu akla gelmeyecek işkencelerle öldürmüştür. Üstelik bunu yapmadan önce bir süre önce de Osmanlı için farklı cephelerde birlikte savaşmış, başarıları o dönem Osmanlı'nın başkenti olan Edirne'de bile duyulmuştur.
9
Yerel beyleri saf dışı bırakmayı başaran 3. Vlad bu sefer hedefini büyüterek bölgedeki Osmanlı birliklerini hedef almaya başladı. Kazıklı Voyvoda'ya bu unvanını verdirecek olaylar zinciri de tam olarak bu dönemde başladı. 3. Vlad, bölgede bulunan Osmanlı askerlerini Bran Kalesi'nde korkunç işkencelere geçirdikten sonra kazıklara oturtuyordu.
10
Askerleri kalenin kulesinden aşağıya atan Kazıklı Voyvoda'nın bu işkenceleri kısa bir süre sonra İstanbul'da da yankı uyandırdı. Maiyetindeki Rumen askerlerle birlikte sık sık Osmanlılara karşı savaşan Kazıklı Voyvoda 1477 yılında 300 kişilik birliğiyle yakalandı. Yakalandığı yerde de cezası infaz edildi.
11
12