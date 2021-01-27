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• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:

Kotor, Türk turistlerin ilgi odağı haline geldi

Karadağ ya da diğer adıyla Montenegro'nun turistik rotası olan Kotor, son yıllarda Türk turistlerinin gözdesi haline geldi. Bunda coğrafi yakınlığı yanı sıra kültürel benzerlikler, uygun fiyatlar ve tabii turistlerin kabusu haline gelen vize sorunuyla uğraşmak zorunda olmamalarının da etkisi çok büyük. Covid-19 salgını sürecinde Avrupa genelinde pek çok ülke özellikle de Schengen ülkeleri Türk vatandaşlarına kapılarını kapatmasıyla birlikte Karadağ gibi rotalar ön plana çıktı.

• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
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Kotor, Karadağ'ın Adriyatik Denizi kıyısındaki Kotor Körfezi'nde bulunan ve Orta Çağ mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir kent. Etrafı dağlarla çevrili olan Kotor oldukça korunaklı bir yapıya sahip.

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Tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra coğrafi konumu sayesinde de nüfusundan çok daha fazla turist ağırlayan Kotor, her yıl artan sayıda turisti ağırlıyor.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle Avrupa ülkelerinin pek çoğu sınırlarını AB üyesi olmayan ülkelere kapatması üzerine Karadağ ve Kotor kenti öne çıkan bir rota haline geldi.

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Bu süreçte Karadağ, Avrupa ülkeleri arasında gidilebilen sayılı yerlerden biri olurken Türk turistlerin tıpkı son yıllarda olduğu gibi yine ilgi odağı oldu.

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Karadağ'ın turistler tarafından en sevilen rotalarından biri olan Kotor'a ve muhteşem Kotor Körfezi'ne yakından bakalım.

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Balkan ülkesi Karadağ sınırları içindeki Kotor, Kotor Körfezi'nin içinde yer alıyor. Adriyatik Denizi'nin bir uzantısı olan Kotor Körfezi, doğal güzellikleriyle ziyaretçileri büyüleyen bir yer.

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Milattan önce 5. yüzyılda ilk yerleşimlerin rastlandığı Kotor, Bugün çoğu Hırvatistan sınırları içinde kalan Dalmaçya kıyılarının doğal bir uzantısı konumunda.

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Dolayısıyla da kentin tarihi Dalmaçya ile iç içe geçmiş durumda. Bunu mimariden gündelik hayata kadar her şeyden hissetmek mümkün.

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Eski adı Cattaro olan ve uzun yüzyıllar boyunca Venedik hakimiyetinde olan Kotor, Eski Yugoslavya sınırları içerisindeki bir kentti. Yugoslavya'nın dağılması sonrasında Kotor, Karadağ sınırları içinde kaldı.

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Karadağ kenti Kotor, Adriyatik Denizi'ndeki Kotor Körfezi'nde yer alıyor. Kotor'a ulaşmak için her günü İstanbul'dan Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya düzenlenen uçak yolculuğunun ardından taksi kullanmak mümkün.

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Podgorica Havaalanı Kotor'a 65 kilometre uzaklıkta. Podgorica Havaalanı'ndan 30 euro civarı ücretle bir saatte Kotor'a ulaşmak mümkün.

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Diğer bir seçenek de Podgorica Havaalanı'ndan yine taksiyle kent merkezindeki otogara ulaşmak, oradan da Kotor otobüslerine binmek.

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Son yıllarda artan turist sayısı nedeniyle Kotor'da birçok pansiyon ve otel açılmış durumda.

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Her bütçeye uygun otel ve pansiyonların bulunduğu kente gitmeden önce konaklayacağınız yer için mutlaka rezervasyon yaptırın.

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Kotor'un merkezinin yanı sıra kentin yüksek kesimlerinde tüm körfeze hakim manzaralı pansiyonları da tercih edebilirsiniz.

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Tarihi dokusunu korumayı başaran Kotor'un her sokağı turistlerin ilgisini çekiyor.

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Kotor Körfezi içinde yer alan iki adaya tekne seferleri ile ulaşmak mümkün.

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Tarihi bir manastıra ev sahipliği yapan Sveti Corce adasına 5 Avro karşılığı mümkün.

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Kotor civarında Perast, Morinj, Herceg Novi gibi gibi yerleşim yerlerini Kotor Limanı'ndan kalkan teknelerle günübirlik turlar yapabilirsiniz.

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Tipik bir sahil kenti olan Kotor'da ağırlıklı olarak balık ürünleri tüketilmekte.

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Sahil şeridi boyunca uzanan lokantalarda birçok çeşit deniz ürününü tadabilirsiniz. Bunun yanı sıra Kotor'da çok sayıda pizzacı da bulunuyor.

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Uygun fiyatları, güzel iklimi ve coğrafi yakınlığı kadar vizesiz seyahat imkanı da son yıllarda Karadağ ve başta Kotor olmak üzere ülkenin diğer kentlerini de Türk turistler için cazip bir hale taşımış durumda.

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