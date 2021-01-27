• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
Kotor, Türk turistlerin ilgi odağı haline geldi
Karadağ ya da diğer adıyla Montenegro'nun turistik rotası olan Kotor, son yıllarda Türk turistlerinin gözdesi haline geldi. Bunda coğrafi yakınlığı yanı sıra kültürel benzerlikler, uygun fiyatlar ve tabii turistlerin kabusu haline gelen vize sorunuyla uğraşmak zorunda olmamalarının da etkisi çok büyük. Covid-19 salgını sürecinde Avrupa genelinde pek çok ülke özellikle de Schengen ülkeleri Türk vatandaşlarına kapılarını kapatmasıyla birlikte Karadağ gibi rotalar ön plana çıktı.
• 27 Ocak 2021 - 12:00 • Son Güncelleme:
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Kotor, Karadağ'ın Adriyatik Denizi kıyısındaki Kotor Körfezi'nde bulunan ve Orta Çağ mimarisiyle dikkat çeken tarihi bir kent. Etrafı dağlarla çevrili olan Kotor oldukça korunaklı bir yapıya sahip.
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