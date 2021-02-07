Patara'nın tarihsel önemi Coğrafi yapısı ve konumu itibarıyla doğal bir liman olan Patara, bu avantajıyla yüzyıllar boyunca önemini korudu. Milattan önce 168-167 yılından milattan sonra 43 yılına kadar Likya Birliği'nin başkenti olan şehir, bu tarihten sonra kaynaklarda Roma'nın eyaleti olarak geçiyor. Mitolojiye göre Apollon ve Artemis'in doğduğu yer olarak bilinen Patara, aynı zamanda "Noel Baba" olarak tanınan St. Nikolaos'un da doğduğu ve büyüdüğü yer olarak anılıyor.1981 yılında Prof. Dr. Fahri Işık ve ekibi tarafından bulunan Patara Antik Kenti'nde ilk kazı çalışmaları 1988'te başladı. İlk olarak Prof. Dr. Fahri Işık önderliğinde başlayan kazılara bugün Prof. Dr. Havva İşken Işık başkanlık yapıyor. 33 yılda bölgeden Patara Yol Anıtı, Meclis Binası, antik tiyatro, Neron Deniz Feneri, hamamlar, ana cadde, kiliseler ve bazilika başta olmak üzere binlerce tarihi eser gün yüzüne çıkarıldı.