• 24 Ocak 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?
Ocak ayını geride bırakmak üzereyiz. Ocak ayı binlerce öğretmen adayı için aynı zamanda öğretmen atamaları için kritik bir öneme sahip... Geçen sene 6 Ocak'ta başlayan süreç bu sene henüz başlamış değil. Bu nedenle binlerce kişi "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.
• 24 Ocak 2021 - 11:22 • Son Güncelleme:
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Öğretmen adayları için sabırsız bekleyiş sürüyor. Öğretmen atama takvimi hala belli olmuş değil. Binlerce kişinin gözü kulağı hükümette.. Bir gelişme olup olmadoığını öğrenmek isteyenler "Öğretmen atamaları (Sözleşmeli öğretmenlik) başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlıyor?" diye soruyor.
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