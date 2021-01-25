Salgın döneminde uçuşlarda dijital pasaport dönemi başlıyor

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden salgın üretimin yanı sıra turizm, kültür-sanat, eğlence gibi sektörleri de olumsuz etkiledi. Binlerce uçuş iptal edilirken yine sayısız etkinlik de salgın önlemleri de salgından üstüne düşen payı aldı. Dünya çapında hayat durma noktasına geldi. Tüm bu kısıtlamalar günümüzde de devam ediyor.