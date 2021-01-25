• 25 Ocak 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
Salgın döneminde uçuşlarda dijital pasaport dönemi başlıyor
Birleşik Arap Emirlikleri merkezli iki önemli havayolu şirketi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sürecinde daha güvenli uçuş hedefiyle bir mobil uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Etihad ve Emiratas yakın dönemde dijital pasaport olarak da adlandırılan bu mobil uygulamayı tüm uçuşlarda kullanmaya başlayacak. Uygulamanın amacı yolcuların aşı durumlarını, hastalığı geçirip geçirmediklerini ve güncel durumlarını bildirmek.
• 25 Ocak 2021 - 11:09 • Son Güncelleme:
1
2019 yılının sonunda Çin'in Hubei eyaletindeki Wuhan kentinde ortaya çıkan kısa sürede ülke çapında bir salgına dönüşen ardından da önlemlerin yetersiz kalmasıyla tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını, bir yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkilemeye, gündelik alışkanlıkları değiştirmeye ve sekteye uğratmaya devam ediyor.
2
Salgın nedeniyle dünya genelinde vaka ve can kaybı sayıları her gün artarken dünyanın pek çok ülkesinde sıkı tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Sokağa çıkma kısıtlamaları, mekanların kapalı tutulması ve hatta ülkenin tamamen karantinaya girmesi gibi uygulamalarla her devlet salgın karşısında çeşitli önlemleri uyguluyor.
3