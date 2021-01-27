• 27 Ocak 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:
Sicilya'da 1 euroya satılık evler
Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, popüler kültürde mafya filmleri, mutfağı ve Etna yanardağı ile oldukça ünlü. İtalya'nın güneyinde yer alan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Sicilya her yıl azalan nüfus sorunuyla boğuşuyor. Yaşlı nüfus ve gençlerin başka yerlere göç etmesi nedeniyle adadaki tarihi köy ve kasabalar hızla boğuşuyor. Yıllardır bölgedeki belediyeler bu durumu tersine döndürmek için çeşitli teşvik programları uyguluyor. Bunlardan birine de Sicilya'nın orta kesimlerinde yer alan Troina imza attı. CNN Travel'da yer alan habere göre Troina kasabasına taşınmayı kabul edenler bir dolarlık evlerin sahibi olabilecek.
• 27 Ocak 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:
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İtalya'nın güneyi 19. yüzyıldan itibaren başta ülkenin kuzeyi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine sürekli göç vermekte. ABD, Kanada, Arjantin, Uruguay, Fransa, Belçika gibi ülkelere yüz yılı aşkın bir süredir sürekli olarak göçler gerçekleşmekte. Bunun en önemli nedeni de İtalya'nın güneyinde iş imkânlarının kısıtlı olması.
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Bu göçlerden nasibini en çok alan yer de Sicilya. Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, asırlar boyunca önemli bir siyasi, ekonomik ve kültürel merkez olarak bu havzada söz sahibi bir yerdi. Tarih boyunca Romalıların, Arapların, Normanların ve son olarak da İtalyanların yönettiği Sicilya tüm bu kültürlerin izlerini taşıyor.
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Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Sicilya, tarihi ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor. Zengin mutfağının da bunda payı çok büyük. Ancak Sicilya uzun süredir göç sorunu ile boğuşmakta. Bölgenin nüfusu her geçen gün azalmakta. Üstelik bölgeden ayrılanlar da büyük oranda Sicilya'ya dönmemekte.
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