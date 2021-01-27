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• 27 Ocak 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:

Sicilya'da 1 euroya satılık evler

Akdeniz'in en büyük adası Sicilya, popüler kültürde mafya filmleri, mutfağı ve Etna yanardağı ile oldukça ünlü. İtalya'nın güneyinde yer alan ve her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Sicilya her yıl azalan nüfus sorunuyla boğuşuyor. Yaşlı nüfus ve gençlerin başka yerlere göç etmesi nedeniyle adadaki tarihi köy ve kasabalar hızla boğuşuyor. Yıllardır bölgedeki belediyeler bu durumu tersine döndürmek için çeşitli teşvik programları uyguluyor. Bunlardan birine de Sicilya'nın orta kesimlerinde yer alan Troina imza attı. CNN Travel'da yer alan habere göre Troina kasabasına taşınmayı kabul edenler bir dolarlık evlerin sahibi olabilecek.

• 27 Ocak 2021 - 16:43 • Son Güncelleme:
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İtalya'nın güneyi 19. yüzyıldan itibaren başta ülkenin kuzeyi olmak üzere dünyanın farklı bölgelerine sürekli göç vermekte. ABD, Kanada, Arjantin, Uruguay, Fransa, Belçika gibi ülkelere yüz yılı aşkın bir süredir sürekli olarak göçler gerçekleşmekte. Bunun en önemli nedeni de İtalya'nın güneyinde iş imkânlarının kısıtlı olması.

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Bu göçlerden nasibini en çok alan yer de Sicilya. Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, asırlar boyunca önemli bir siyasi, ekonomik ve kültürel merkez olarak bu havzada söz sahibi bir yerdi. Tarih boyunca Romalıların, Arapların, Normanların ve son olarak da İtalyanların yönettiği Sicilya tüm bu kültürlerin izlerini taşıyor.

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Her yıl yüz binlerce turisti ağırlayan Sicilya, tarihi ve doğasıyla ziyaretçilerini büyülemeyi başarıyor. Zengin mutfağının da bunda payı çok büyük. Ancak Sicilya uzun süredir göç sorunu ile boğuşmakta. Bölgenin nüfusu her geçen gün azalmakta. Üstelik bölgeden ayrılanlar da büyük oranda Sicilya'ya dönmemekte.

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Azalan nüfusu tersine çevirmek ve bölgeye canlılık getirmek için Sicilya'daki pek çok belediye uzun süredir çeşitli teşvik programlarıyla insanları bu tarihi adaya bekliyor. Uygulanan bu teşvikler de sık sık dünya kamuoyunda gündeme taşınıyor.

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Adadaki pek çok kasaba ve köy nüfusunu arttırmak, gençleştirmek ve ticari canlılık kazandırmak için hem maddi destek hem de çok uygun fiyatlara konut imkânı sunmaya başlamış durumda. Üstelik bu teşvikler çok uzun süredir farklı zamanlarda uygulanmakta.

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Bu teşvik programlarından birine imza atan kasabalar arasında Troina da yer alıyor. Adanın orta kesimlerinde dağlık bir arazide bulunan Troina geçmişi Orta Çağ'a kadar uzana tarihi bir kasaba olma özelliği taşıyor.

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Nebrodi Dağları'nın eteklerinde 1.100 metre yükseklikte yer alan Troina, Sicilya'daki diğer köy ve kasabalarla benzeri bir kaderi yaşamakta. Taş yapılarıyla tarihe meydan okuyan Troina da uzun yıllardır göç nedeniyle nüfusunu kaybetmekte.

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"Sicilya'nın balkonu" olarak da adlandırılan Troina aynı zamanda İtalya'nın "I Borghi Più Belli d'Italia" isimli en güzel kasaba ve köylerinin yer aldığı bir kulübün de üyesi olma özelliği taşıyor. Troina'nın bu güzelliğinin en önemli nedeni sahip olduğu eşsiz manzara.

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Deniz seviyesinden 1.100 metre yükseklikte yer alan Troina, azalan nüfusunu arttırmak için metruk durumdaki evleri satışa çıkardı. Üstelik bu evleri almak oldukça kolay. 1 euroya satışa çıkarılan evlerin hepsi tarihi özelliğe de sahip.

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Etrafı geniş ormanlık alanlarla çevrili olan Troina kasabasında 1 euroya satılığa çıkarılan tarihi evler şimdiden ilgi görmeye başladı. Üstelik evleri satışa çıkaran belediye yeni ev sahiplerinden tek bir beklentiye sahip.

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1 euroya satılığa çıkarılan çoğu metruk durumdaki evleri satın alacak olan kişilerden tek bir şartı karşılamaları bekleniyor. Belediyenin yeni ev sahiplerinden istediği tek şey ise evlerin belli bir yatırımla tadilat yapılması ve kalıcı biçimde burada ikâmet edilmesi

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Ancak yaşanan korona virüs pandemisi nedeniyle bölgeye kaç kişinin taşınmak isteyeceği şu an için soru işaretini koruyor.

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