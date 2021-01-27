Sicilya'da 1 euroya satılık evler

Bu göçlerden nasibini en çok alan yer de Sicilya. Akdeniz'in en büyük adası olan Sicilya, asırlar boyunca önemli bir siyasi, ekonomik ve kültürel merkez olarak bu havzada söz sahibi bir yerdi. Tarih boyunca Romalıların, Arapların, Normanların ve son olarak da İtalyanların yönettiği Sicilya tüm bu kültürlerin izlerini taşıyor.