milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:
Son dakika: Aldatan eşini motelde bastı, Facebook'ta canlı yayınladı!
Son dakika haberine göre ABD'de yaşayan ve sekiz yıllık mutlu bir evliliği olan kadın, kocasının kendisini aldattığını, sosyal medyada canlı yayınlanan videodan öğrendi. Kocasını metresiyle çıplak halde gören kadın, tam anlamıyla hayatının şokunu yaşadı.
milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:
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Bir kadın, metresinin kocasının birlikte bir motelde yakalandıklarını gösteren bir Facebook Live videosu yayınlayarak kocasının onu aldattığını öğrendiğini açıkladı.
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