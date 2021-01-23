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milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:

Son dakika: Aldatan eşini motelde bastı, Facebook'ta canlı yayınladı!

Son dakika haberine göre ABD'de yaşayan ve sekiz yıllık mutlu bir evliliği olan kadın, kocasının kendisini aldattığını, sosyal medyada canlı yayınlanan videodan öğrendi. Kocasını metresiyle çıplak halde gören kadın, tam anlamıyla hayatının şokunu yaşadı.

milliyet.com.tr
• 23 Ocak 2021 - 11:50 • Son Güncelleme:
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Bir kadın, metresinin kocasının birlikte bir motelde yakalandıklarını gösteren bir Facebook Live videosu yayınlayarak kocasının onu aldattığını öğrendiğini açıkladı.

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QueenD101 takma adını kullanan TikTok kullanıcısı, platformdaki şoke edici görüntüleri ve ilişkiyi keşfetmesiyle ilgili bir dizi görüntü paylaşarak, 'Kocamın beni aldattığını bu şekilde öğrendim!' diye yazdı.

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Kocasının kendisini Amy adında evli bir kadınla aldattığını çğrenen kadın, hayatının şokunu yaşadığını söyledi. Görüntülerde Amy'nin kocası, karısının kendisini aldattığı motele gitti.

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Aldatılan kocasının kapıyı açmasını söylediği Amy, odadan çıktığında gerçek ismini söylemeyen ve QueenD101 takma adını kullanan kadının kocası Anthony de üstü çıplak bir halde odadan çıktı.

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Görüntülerde Amy'nin kocasının sinirli bir şekilde "Ne zamandır karımla kırıştırıyorsun?" diye sorduğu duyuluyor. Sadakatsiz Anthony'nin "Ne demek istiyorsun adamım?" diye sorması, öfkeli kocayı daha da kızdırdı.

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Amy'nin kocası, ona gitmesini isteyip istemediğini sordu. Kadın sessizce "hayır" dedi. Öfkeli koca, ona diğer adamı sevip sevmediğini sorduğunda ise Amy "Bilmiyorum" dedi.

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Kocası, tüm sohbeti çevrimiçi olarak yayınladığını açıkladığında durum daha da şiddetlendi. Adam, "Şu anda görüntüleri Facebook Live'da canlı olarak yayınlıyorum" dedi.

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Aldatılan koca, "Kızın bunu görüyor ve hatta karın da görüyor." dedi bir kez daha "Karın" diyerek altını çizdi ve şöyle devam etti: "Senin benim karımla motelde olduğunu öğrendiğimde onu da ekledim" dedi.

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TikTok kullanıcısının videosu, 7 buçuk milyondan fazla kez görüntülendi ve izleyicilerin ona birçok sorusu vardı. Aldatılan kadın, yaklaşık üç düzine video boyunca ilişkisini ve nasıl yitip gittiğini anlattı.

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Aldatılan kadın, "İşte hayatım böyle tepetaklak oldu" ifadelerini kullandı. QueenD101, kendisinin ve kocasının yeni taşındığını ve eşinin yeni bir işe başladığını söyledi.

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Kocasının yeni arkadaşlar edindikçe gittikçe daha çok dışarı çıkmaya başladığını bunun kendisi için sorun olmadığını söyledi.

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"Hiç güven sorunumuz olmadı, bu yüzden dışarı çıkmak istemesinde benim için sorun yoktu" dedi. "Ama sonra eve gelmek istememesi, bütün gece dışarıda kalması, telefonunu benden kaçırmasıyla, bir şeylerin değişmeye başladığını fark ettim. Sekiz yıllık evliliğimizde daha önce böyle şeyler olmamıştı." dedi.

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QueenD101, yaşananlardan sonra boşanmaya karar verdiğini de sözlerine ekledi.

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