Son Dakika... Anlaşma çöktü! F-35 ve SİHA depremi...

Anlaşmaya dahil olan diğer şirketler, General Atomics ve Raytheon. Reuters'ın haberine göre Raytheon yönetini, gelirleriyle ilgili yatırımcılarla Salı günü düzenlediği konferansta, "Yönetimdeki değişiklikle, Orta Doğu'daki bir müşteriye yaklaşık 500 milyon dolarlık doğrudan satış yapmak için ruhsat almamız da zorlaştı" dedi.