milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 28 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
Son Dakika... Anlaşma çöktü! F-35 ve SİHA depremi...
ABD'nin yeni lideri Biden'ın gece yarısı attığı imza Ortadoğu'da deprem etkisi yarattı, her yerde Türkiye'nin karşısına çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük hayali suya düştü. Suudi Arabistan'dan İsrail'e birçok ülkede yankı bulan gelişmeyle dengeler değişti, BAE'nin SİHA planı da askıya alınmış oldu.
milliyet.com.tr, BBC Türkçe
• 28 Ocak 2021 - 13:40 • Son Güncelleme:
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ABD'nin eski başkanı Donald Trump, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner aracılığıyla dört yıl boyunca Ortadoğu'da İsrail'in istediği her şeyi verdi. Washington yönetimi, 2017-2021 arasında büyükelçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması, Golan Tepeleri'nin işgalinin tanınması, Kudüs'ün başkent olarak tanınması gibi adımlar attı.
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Anlaşmaya dahil olan diğer şirketler, General Atomics ve Raytheon. Reuters'ın haberine göre Raytheon yönetini, gelirleriyle ilgili yatırımcılarla Salı günü düzenlediği konferansta, "Yönetimdeki değişiklikle, Orta Doğu'daki bir müşteriye yaklaşık 500 milyon dolarlık doğrudan satış yapmak için ruhsat almamız da zorlaştı" dedi.
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