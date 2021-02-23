• 23 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
Son dakika: Çalışanlar dikkat! Maaşta azalmaya neden oluyor...
Son dakika haberine göre brüt ücretler aydan aya değişmese de, yıl içinde gelir vergisi oranının artması nedeniyle net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösteriyor. Kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden oluyor. İşte detaylar...
• 23 Şubat 2021 - 08:09 • Son Güncelleme:
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Yeni yılın ilk maaşı ocak sonunda çalışanların hesabına yattı. Şubat ayının maaşları da üç-beş gün içinde çalışanların hesaplarına yatırılacaktır. Ücretin her ay aynı net üzerinden hesaplandığı işletmelerde, aylar ilerledikçe çalışanların net maaşlarında değişen bir şey olmayacaktır.
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NET ÜCRETLER AZALMA GÖSTERİR
Brüt ücretler aydan aya değişmese de, net ücretler yılın ilk ayına göre sonraki aylarda azalma gösterir. Nedeni; yıl içinde gelir vergisi oranının artması. Brüt ücret yıl içinde hep aynı kalmış olsa da, brüt ücret üzerinden kesilen gelir vergisindeki artış, net maaşta azalmaya neden olur.
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Brüt ücret gelirinin yıl içi toplamı; belirli seviyeleri aştığında yüzde 15’lik vergi oranı (önce) yüzde 20’ye yükselir. İlk vergi oran artışı; 24 bin liralık vergi matrahı aşıldığında meydana gelir. 2021’de bir çalışanın vergi matrahı; hangi ayda 24 bin lirayı aşarsa, o ay yüzde 15’den, yüzde 20’lik vergi dilimine geçiş yapmış olur.
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ÖRNEK MAAŞ ÖDEMESİ
Tablodan görülebilir. Örneğin brüt ücreti 7 bin lira olan bir çalışan ilk olarak mayıs ayında net maaşında azalma yaşayacak. Mayıs ayına kadar hep yüzde 15 oranında vergi hesaplanan çalışan için, mayıs ayıyla beraber yüzde 20’lik vergi hesaplaması yapılacak.
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7 bin lira brüt ücreti olan bir çalışanın; ocak net maaşı 5 bin 272 lira iken, mayıs ayında 4 bin 985 liraya düşecek. Haziran, eylül ve ekim aylarında da dilim artışından kaynaklı olarak net maaşında düşüşler yaşanacak. Aralık ayına gelindiğinde; yılbaşına göre net maaş 714 lira azalarak 4 bin 558 lira olarak banka hesabına yatırılacaktır. Diğer brüt maaş örnekleri için de net maaşların hangi ayda ne kadar azalacağı tablodan görülebilir.
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ÇALIŞANLAR İÇİN EN 'VERİMLİ' AY ŞUBAT
Şubat ayı, bu yıl, hafta başında (1 Şubat Pazartesi) başladı, hafta sonunda (28 Şubat Pazar) bitiyor. Eksiksiz, fazlasız, tamı tamına 4 hafta, 28 gün. Ayın sekiz günü hafta sonuna denk geldiğinden, özellikle ‘hafta içi çalışanlar’ bu ay fiilen 20 gün çalışmış olacaklar.
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