milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
Son dakika: Felaket gece 23.07’de geldi, 30 saniye sürdü! Nükleer sızıntı...
Son dakika haberine göre, Japonya'yı büyüklüğü önce 7,1 olarak açıklanan ve sonra 7,3'e yükseltilen çok şiddetli deprem, gece yarısına dakikalar kala vurdu. Bazı binalar yıkıldı, evler ve ofisler şiddetle sarsıldı. Deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik ve su kesinti yaşanırken, Joban Otoyolunda toprak kayması meydana geldi. Şiddetli deprem sonrasında nükleer santralde 'sızıntı' paniği yaşandı.
milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde; 23.08 olarak bildirilen saati ise 23.07 olarak güncellendi. Yetkililer, Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade etti ancak tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi. Tokyo'daki evleri ve ofisleri de şiddetle sallayan depremin ardından, 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı da dahil olmak üzere artçı depremler meydana geldi.
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Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Başbakan Suga Yoşihide, görev gücüne talimat verdi. Suga, deprem sonrası Afet Yönetim Bakanı Haçiro Okonogi’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi sonrası Suga, depremin ardından can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.
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KESİNTİLER VE TOPRAK KAYMASI
Savunma Bakanı Kişi Nobuo, deprem sonrası ciddi bir hasarın oluşmadığını belirterek, ilgili bakanlık ve yerel idarelerle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti. Kişi, gerekli görülmesi halinde Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin afet yardım görevine hazır olduğunu açıkladı.
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Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi. Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı. Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.
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