Son dakika: Felaket gece 23.07’de geldi, 30 saniye sürdü! Nükleer sızıntı...

11 Mart 2011'de, Japonya'nın Tōhoku bölgesinde 9 büyüklüğünde bir deprem ve ardından da tsunami meydana gelmişti. 9.0 büyüklüğünde olan deprem Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu; dünyada ise en büyük ilk beş depremin arasında olduğu açıklanmıştı.