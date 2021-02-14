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milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:

Son dakika: Felaket gece 23.07’de geldi, 30 saniye sürdü! Nükleer sızıntı...

Son dakika haberine göre, Japonya'yı büyüklüğü önce 7,1 olarak açıklanan ve sonra 7,3'e yükseltilen çok şiddetli deprem, gece yarısına dakikalar kala vurdu. Bazı binalar yıkıldı, evler ve ofisler şiddetle sarsıldı. Deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik ve su kesinti yaşanırken, Joban Otoyolunda toprak kayması meydana geldi. Şiddetli deprem sonrasında nükleer santralde 'sızıntı' paniği yaşandı.

milliyet.com.tr
• 14 Şubat 2021 - 10:19 • Son Güncelleme:
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Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima açıklarında dün gece yerel saatle 23.07’de, 60 kilometre derinlikte deprem çok şiddetli bir deprem meydana geldi. 7,3 büyüklüğündeki deprem sonrası bölge genelinde 100'den fazla kişi yaralandı.

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Açıklamada, Fukuşima kıyılarında yaşanan depremin önce 7,1 olarak açıklanan büyüklüğü 7,3 şeklinde; 23.08 olarak bildirilen saati ise 23.07 olarak güncellendi. Yetkililer, Fukuşima kıyılarında dalgalanmaların yaşandığı ifade etti ancak tsunami tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

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Deprem, Miyagi, İwate, Akita, Gunma, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedildi. Tokyo'daki evleri ve ofisleri de şiddetle sallayan depremin ardından, 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı da dahil olmak üzere artçı depremler meydana geldi.

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Kyodo ajansının haberine göre bölge genelinde 100’den fazla yaralı bildirilirken, ölüm kaydedilmedi. Şiddetli deprem sonrasında nükleer santralde 'sızıntı' korkusu yaşanırken, bölge geneli konuşlu nükleer santrallerde anormallik tespit edilmedi.

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Tokyo Electronic Power Company'ye (TEPCO) göre, kullanılmış nükleer yakıtı depolamak için kullanılan havuz suyunun, depremin sarsıntıları nedeniyle taşmasının ardından havuzun yanındaki bir hendeğe sızdığı ve çevredeki alanı kirlettiği bildirildi.

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Ancak Nükleer Düzenleme Kurumu, havuz suyu miktarının az olduğunu ve 'nükleer yakıtın soğutulması üzerinde hiçbir etkisi olmadığını' söyledi. Radyasyon dozunun düşük olduğunu, bu nedenle işçilerin radyasyona maruz kalması konusunda herhangi bir endişe olmadığını eklediler.

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TEPCO açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir devriye, Fukushima Eyaletinde hizmetten çıkarılmaya hazırlanırken Fukushima Daini Nükleer Santrali Ünite 1'de kullanılmış nükleer yakıtı depolamak için yaklaşık 160 ml havuz suyunun, bir çukura sızdığını buldu."

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Açıklama şöyle devam etti: "01:40 itibariyle, Fukushima Daini Nükleer Santrali'nde büyük bir anormallik bulunmadı ve nükleer santral çevresindeki radyasyon seviyelerini ölçen izleme direklerinin değerlerinde bir değişiklik yok."

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11 Mart 2011'de, Japonya'nın Tōhoku bölgesinde 9 büyüklüğünde bir deprem ve ardından da tsunami meydana gelmişti. 9.0 büyüklüğünde olan deprem Japonya'da yaşanan en büyük deprem olduğu; dünyada ise en büyük ilk beş depremin arasında olduğu açıklanmıştı.

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Deprem sonrasında bölgede yüksekliği 38 metreye varan tsunami dalgaları meydana gelmiş ve ülkede çok büyük zarara yol açmıştı. Felaket, 18 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açmıştı.

11HKÜMET TETİKTE

HKÜMET TETİKTE

Sabah saatlerinde bir araya gelen kabine üyeleri, depremin verdiği hasara ilişkin bilgilendirildi. Kabine Başsekreteri Kato Katsunobu, düzenlediği basın toplantısında, Başbakanlık Ofisi'nde görev gücü oluşturulduğunu söyledi.

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Hasar tespiti ve arama kurtarma faaliyetleri için Başbakan Suga Yoşihide, görev gücüne talimat verdi. Suga, deprem sonrası Afet Yönetim Bakanı Haçiro Okonogi’yi kabul etti. İkilinin görüşmesi sonrası Suga, depremin ardından can kaybı rapor edilmediğini bildirerek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini sundu.

13KESİNTİLER VE TOPRAK KAYMASI

KESİNTİLER VE TOPRAK KAYMASI

Savunma Bakanı Kişi Nobuo, deprem sonrası ciddi bir hasarın oluşmadığını belirterek, ilgili bakanlık ve yerel idarelerle iş birliğinin sürdüğünü kaydetti. Kişi, gerekli görülmesi halinde Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) güçlerinin afet yardım görevine hazır olduğunu açıkladı.

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Kamu yayıncısı NHK'nın haberine göre, Joban Otoyolunda toprak kayması ve bazı bölgelerde su kesintileri meydana geldi. Deprem sonrası birkaç noktada yaşanan küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğü, artçı sarsıntılara karşı tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi. Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı. Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.

16TSUNAMİ RİSKİ OLUŞMADI

TSUNAMİ RİSKİ OLUŞMADI

Bölge geneli deprem sonrası yaklaşık 900 bin haneyi etkileyen elektrik kesintilerinin sabaha doğru normale döndüğü bildirildi. Doğu Japonya Demiryolları’na ait bazı tren seferleri askıya alındı. Fukuşima eyalet valiliğine göre, şehirde oluşturulan 60’tan fazla tahliye merkezinde deprem sonrası geçici barınma sağlanıyor.

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Kıyı dalgalanmalarına da değinen Satake, sarsıntının deniz yüzeyinden 55 kilometreden fazla derinlikte olması sebebiyle tsunami riskinin oluşmadığını belirtti.

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