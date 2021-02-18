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• 18 Şubat 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:

Son dakika: Görüntüsü şoke etmişti... Hastanede!

Son dakika haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip, önceki gün 'kendini iyi hissetmediği' gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. En son geçen yıl Kasım ayında Kraliçe'nin yanında görüntülenen Prens'in 9 Ocak'ta koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.

• 18 Şubat 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Edinburgh Dükü'nün Prens Philip'in 'kendini iyi hissetmemesi' ve Londra'daki King Edward VII hastanesine kaldırılmasının ardından, sakinliğini koruyor ve Kraliyet görevlerini sürdürüyor.

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BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, önceki akşam tedavi altına alındı. Birkaç gün daha hastanede kalması beklenen Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.

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Kraliyet kaynakları, Philip'in moralinin yerinde olduğu ve Kraliçe'nin Windsor Kalesi'nde kaldığını ekledi. 9 Ocak'ta kraliyet çifti ilk aşı dozlarını almıştı. Buckingham Sarayı, bağışıklığı artıran ve 12 hafta sonra yapılması gereken ikinci dozu alıp almadıklarını henüz onaylamadı.

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Polis memurları, bu yıl 100 yaşına giren Prens Philip'in şu anda tedavi gördüğü King Edward VII hastanesinin girişinde nöbet tutuyor. Buckingham Sarayı yaptığı açıklamada "Ekselansları Edinburgh Dükü, Salı akşamı Londra'daki King Edward VII Hastanesi'ne kabul edildi." ifadelerini kullanmıştı.

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Prens Philip'in, bundan yaklaşık bir yıl önce hastaneye kaldırılıp taburgu edildiğinde, objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etmişti. Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, o zaman da King Edward VII Hastanesi'ne yatmıştı. Hastaneden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etmişti.

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Prens Philip, ardından hastanenin kapısının önünde kendisini bekleyen Range Rover aracının ön koltuğuna binerek gitmişti. Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine katılmıştı.

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Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, resmi unvanı Edinburgh Dükü olan Prens Philip'in 'önlem olarak' hastanede olduğu belirtilmişti. İngiltere Prensi Philip'in gözaltındaki morluklar ise, objektiflere yansımıştı.

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Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraf tüm dünyada gündem yaratmıştı. Prens'in sağlıksız görüntüsüne rağmen oğlu Prens Charles açıklama yaparak, 'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti.

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Prens'in, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham evine giderek, diğer kraliyet ailesinin üyelerine ve kraliyet ailesiyle birlikte Noel kutlamalarına katılması bekleniyor.

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