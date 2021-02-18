Son dakika: Görüntüsü şoke etmişti... Hastanede!

BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, önceki akşam tedavi altına alındı. Birkaç gün daha hastanede kalması beklenen Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.