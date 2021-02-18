• 18 Şubat 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
Son dakika: Görüntüsü şoke etmişti... Hastanede!
Son dakika haberine göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in 99 yaşındaki eşi Prens Philip, önceki gün 'kendini iyi hissetmediği' gerekçesiyle hastaneye kaldırılmıştı. En son geçen yıl Kasım ayında Kraliçe'nin yanında görüntülenen Prens'in 9 Ocak'ta koronavirüs aşısı olduğu biliniyor.
• 18 Şubat 2021 - 09:46 • Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, Edinburgh Dükü'nün Prens Philip'in 'kendini iyi hissetmemesi' ve Londra'daki King Edward VII hastanesine kaldırılmasının ardından, sakinliğini koruyor ve Kraliyet görevlerini sürdürüyor.
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BBC'nin Buckingham Sarayı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, 99 yaşındaki Prens Philip, önceki akşam tedavi altına alındı. Birkaç gün daha hastanede kalması beklenen Prens Philip'in birkaç gündür kendini iyi hissetmediğini ancak bunun yeni tip koronavirüsle bir ilgisinin bulunmadığı aktarıldı.
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Prens Philip'in, bundan yaklaşık bir yıl önce hastaneye kaldırılıp taburgu edildiğinde, objektife yakalanan bu görüntüsü herkesi şoke etmişti. Resmi unvanı Edinburgh Dükü olan prens, o zaman da King Edward VII Hastanesi'ne yatmıştı. Hastaneden ayrılmadan önce hemşirelerle tokalaşarak teşekkür etmişti.
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Reuters haber ajansının servis ettiği fotoğraf tüm dünyada gündem yaratmıştı. Prens'in sağlıksız görüntüsüne rağmen oğlu Prens Charles açıklama yaparak, 'babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesi beklendiğini' söylemişti.
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