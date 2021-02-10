• 10 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
Son dakika haberi: Kritik süreç başladı! 4 haftanın sonunda yasaklar...
Gelen son dakika haberine göre, koronavirüs mücadelesinde vaka sayısının düşmemesi ve mutant virüsle ilgili gelişmeler, yeni planlama ve çalışmaları gündeme getirdi. Vaka sayısındaki artışı önlemek için bölgesel yasakların getirilmesi planlanıyor. Mutant virüsün vaka sayısındaki etkisinin görülmesi için de 4 hafta gerektiği belirtiliyor.
• 10 Şubat 2021 - 14:00 • Son Güncelleme:
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Son Dakika haberine göre, pandemi sürecinde vaka sayısındaki artışlar ve gerileme sağlanamamasıyla ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Hükümette ve ilgili kurumlarda yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışı toplumdaki gevşemeye bağlayanlar olduğu gibi, mutasyonlu virüsle olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını savunanlar da bulunuyor.
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