Son dakika haberi: Kritik süreç başladı! 4 haftanın sonunda yasaklar...

Son Dakika haberine göre, pandemi sürecinde vaka sayısındaki artışlar ve gerileme sağlanamamasıyla ilgili farklı görüşler ortaya atılıyor. Hükümette ve ilgili kurumlarda yapılan toplantılarda, vaka sayısındaki artışı toplumdaki gevşemeye bağlayanlar olduğu gibi, mutasyonlu virüsle olan ilişkisinin ortaya çıkarılmasını savunanlar da bulunuyor.