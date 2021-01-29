milliyet.com.tr
• 29 Ocak 2021 - 16:57 • Son Güncelleme:
Son dakika: İkramiye ücretleri belli oldu! Bugün hesaplara yatıyor...
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Geçtiğimiz yıllarda devrim niteliğinde bir karar alınmış ve kamuda taşeron olarak çalışan binlerce işçi kadroya geçirilmişti. Böylece kamuda taşeron sorunu çözülmüştü. Yılların birikimi olan bu sorunun çözümü ile işçi kardeşlerimiz de hem kadroya hem sosyal haklara kavuşmuştu.
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DÖRT EŞİT PARÇADA YATIYOR
İkramiyeler yıl içinde 4 eşit parçada ödeniyor. Toplam 52 gün olan ikramiyeler 13'er günlük olarak yatırılıyor. Bu yılki ilk 26 günlük ikramiyenin ödeme takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre; ikramiyenin birinci yarısı 29 Ocak'ta yani bugün, diğer yarısı 11 Mayıs'ta ödenecek. Bu işçilerden maden işletmelerinin münhasıran yeraltı işlerinde çalışanlarına ise bu yıl yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık'ta verilecek.
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BRÜT ÜCRETTEN YATIYOR
İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak. Peki diğer çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte cevabı...
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