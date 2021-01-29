Son dakika: İkramiye ücretleri belli oldu! Bugün hesaplara yatıyor...

BRÜT ÜCRETTEN YATIYOR İşçilere her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. 26 günlük tutar yılın ilk yarısında ödenirken, yılın ikinci yarısında Cumhurbaşkanı kararıyla 26 günlük ödeme daha yapılıyor. İkramiye brüt ücretten hesaplanıyor ve bundan SGK primi ile gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak. Bunun da 13 günlük tutarı yani 911,73 lirası bu ay yatırılacak. Peki diğer çalışanlar ne kadar ücret alacak? İşte cevabı...