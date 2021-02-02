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DHA - AA
• 02 Şubat 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:

Son dakika! İzmir'de sel felaketi! Belediye'den uyarı geldi

Gelen bir son dakika haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Kent şu anda afet yaşıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkılmasın" uyarısı yapıldı. İzmir kent merkezi ile Dikili, Aliağa ve Foça'da şiddetli sağanak sel baskınlarına neden oldu. Öte yandan Trakya'da da yağışlar tehlikeli boyutlara ulaştı. Ergene Nehri için sarı alarm verildi

DHA - AA
• 02 Şubat 2021 - 09:19 • Son Güncelleme:
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