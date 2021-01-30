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• 30 Ocak 2021 - 18:32 • Son Güncelleme:

Son dakika hava durumu: Kar alarmı! İstanbul'a doğru geliyor

Son dakika bilgilerine göre; Türkiye'ye doğru yola çıkan soğuk hava sistemi İstanbul'u 1985 yılındaki o efsane kış günlerine götürebilir. Avrupa üzerinden İtalya ve Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasının şubat ayında Marmara Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor. Öte yandan; yağışların kıyı kesimlerde kuvvetlenmesi öngörülürken Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinde, Antalya’nın doğusunda ve Bolu’da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunuyor.

• 30 Ocak 2021 - 18:32 • Son Güncelleme:
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Soğuk hava deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar nerdeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. 1985'in efsane kışı ise 1987 kışı gibi unutulmazlar arasında yer alır. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1985 kışı İstanbul'u vurup geçmişti.

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İstanbul'da 18 saat kar yağmış ve kar kalınlığı neredeyse 1 metreyi bulmuştu. Saatlerce süren kar yağışının hayatı felç etmiş, Belgrad Orman'ından geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti.

3KARA KIŞ

KARA KIŞ!

Benzer bir soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru yaklaşmakta. Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Amatör tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.

4METEOROLOJİDEN SON UYARI: SAAT VERİLDİ

METEOROLOJİ'DEN SON UYARI: SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde yer alan bilgilere göre; yarın yurdun büyük bir kesimi için 'sarı ve turuncu' uyarı yayınlandı. Karadeniz, Ege ve İç Anadolu'da şiddetli rüzgar etkisi gösterecek. Doğu illerinde ise çığ tehlikesi devam ediyor.

5YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Bayburt, Tokat, Yozgat, Niğde, Kayseri, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Hakkari, ve Van yoğun kar yağışının yaşanacağı yerler arasında.

6SARI UYARI NEDİR

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Meteoroloji; Adana’nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır’ın yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. uyarısında bulundu.

8ÇIĞ UYARISI:

ÇIĞ UYARISI:

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9281 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

281 KÖY ULAŞIMA KAPANDI

Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 281 köy ve mezranın yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, kentte yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kar nedeniyle kent genelinde 281 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor. Kapalı yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Yedisu ilçesinde kar temizleme çalışmalarına Mehmetçik de destek verdi.

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İlçe esnafı Yavuz Sünme, Mehmetçiğin hem güvenliklerini hem de karlı yolların açılmasını sağladığını belirterek, "Allah onlardan razı olsun, her işimize, her yardımımıza koşuyorlar." dedi.

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Bütün yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de alçak kesimlerde yağmur yükseklerde ise kar olarak etkisini gösterdi. İlçe merkezinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken ilçenin yüksek kesimleri olan Akkoç, Dağbeli ve Bademağacı mahalleleri uzun bir aradan sonra kar yağışıyla güne uyandı. Mahalleleri beyaz örtüyle kaplayan karın tadını kardan adam yapan ve kızak yapan çocuklar çıkardı.

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Öte yandan Antalya'yı İç Anadolu ve Ege'ye bağlayan Burdur yolu üzerinde Çubukbeli'nde de kar yağışının etkili olması nedeniyle yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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