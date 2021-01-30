• 30 Ocak 2021 - 18:32 • Son Güncelleme:
Son dakika hava durumu: Kar alarmı! İstanbul'a doğru geliyor
Son dakika bilgilerine göre; Türkiye'ye doğru yola çıkan soğuk hava sistemi İstanbul'u 1985 yılındaki o efsane kış günlerine götürebilir. Avrupa üzerinden İtalya ve Türkiye'yi etkisi altına alması beklenen soğuk hava dalgasının şubat ayında Marmara Bölgesi'nde etkili olması bekleniyor. Öte yandan; yağışların kıyı kesimlerde kuvvetlenmesi öngörülürken Kahramanmaraş, Adıyaman çevrelerinde, Antalya’nın doğusunda ve Bolu’da yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi. Kar yağışının 10-25 cm yüksekliğinde örtü bırakması beklentisi bulunuyor.
• 30 Ocak 2021 - 18:32 • Son Güncelleme:
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Soğuk hava deyince akla hemen 1987'nin o dondurucu kışı gelir. Mart ayında başlayan, soğuklar nerdeyse 10 günde İstanbul'u felç etmişti. 1985'in efsane kışı ise 1987 kışı gibi unutulmazlar arasında yer alır. Şubat ayında başlayıp, mart ayına kadar devam eden 1985 kışı İstanbul'u vurup geçmişti.
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KARA KIŞ!
Benzer bir soğuk hava dalgası İstanbul'a doğru yaklaşmakta. Avrupa ya da Türkiye'ye doğru hareket etme ihtimali olan soğuk hava sistemi, Türkiye'ye gelmesi durumunda tarihin en sert kışlarından birini de beraberinde getirecek. Amatör tahminlere göre; soğuk hava dalgasının yönünü Türkiye'ye çevirmesi kara kışın kapıya dayanmasına sebep olacak.
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Meteoroloji; Adana’nın kuzeyinin yüksekleri, Sivas, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş çevreleri ile Diyarbakır’ın yükseklerinde yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. uyarısında bulundu.
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