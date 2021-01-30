Son dakika hava durumu: Kar alarmı! İstanbul'a doğru geliyor

Bütün yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde de alçak kesimlerde yağmur yükseklerde ise kar olarak etkisini gösterdi. İlçe merkezinde soğuk ve yağışlı hava etkili olurken ilçenin yüksek kesimleri olan Akkoç, Dağbeli ve Bademağacı mahalleleri uzun bir aradan sonra kar yağışıyla güne uyandı. Mahalleleri beyaz örtüyle kaplayan karın tadını kardan adam yapan ve kızak yapan çocuklar çıkardı.