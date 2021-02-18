Son dakika... Kar İstanbul'u felç etti! Bugün ise...

'SU SEVİYESİ YÜZDE 30 ARTTI' İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros şunları söyledi: “Yarın küçük bir yağış görünüyor. Ancak hava sıcaklıkları sıfır derecenin üzerine çıktığı için daha çok yağmur şeklinde kendini gösterecek.