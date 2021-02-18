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• 18 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
Son dakika... Kar İstanbul'u felç etti! Bugün ise...
Gelen son dakika haberine göre, kar yağışının zirve yaptığı İstanbul’da dün görüş yer yer 10 metreye kadar mesafesi düştü, sürücüler zor anlar yaşadı. Çok sayıda kaza meydana geldi. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak sorusu ise yanıt buldu. İşte son dakika açıklamasının ayrıntıları...
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• 18 Şubat 2021 - 09:12 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerde ise kar bekleniyor. Sıcaklığın 1 ila 3 derece artacağı bölgede buzlanma ve don öngörülüyor.
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Öte yandan İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı dün zirve yaptı. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken evlerinden çıkıp işe gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
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