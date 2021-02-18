milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
Son Dakika... Karadeniz'de sıcak temas! Yer yerinden oynadı
Gelen son dakika haberine göre, Rusya Ulusal Savunma İdare Merkezi Rus ve Fransız savaş uçaklarının Karadeniz'de karşı karşıya geldiğini açıkladı. Sıcak temas saniye saniye görüntülendi...
milliyet.com.tr
• 18 Şubat 2021 - 11:47 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Rus radar sistemlerinin Karadeniz'deki uluslararası suların semalarında Rusya sınırlarına yaklaşan hava hedefleri tespit ettiğini belirten merkez, "Hava hedeflerinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için iki Su-27 avcı uçağı harekete geçirildi" dedi.
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Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti.
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