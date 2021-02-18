Son Dakika... Karadeniz'de sıcak temas! Yer yerinden oynadı

Merkez, Su-27 mürettebatının hava hedeflerinin KS-135 yakıt ikmal uçağı ile Mirage-2000 tipi iki taktik uçağından bir Fransız uçak grubu olduğunu belirlediğini kaydederek Rus avcı uçaklarının Fransız uçaklarına önleme yaptığını ve Karadeniz semalarında refakat ettiğini vurguladı.