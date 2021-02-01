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milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:

Son dakika... Karadeniz'de yer yerinden oynadı! Bir anda ortaya çıktı...

Günler öncesinde Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinde kaydedilen video gündeme bomba gibi düştü, tüm gözler bir anda Karadeniz'e çevrildi.

milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
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Akdeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu ve kutuplar derken son kapışma Karadeniz'de gerçekleşti, resmi Twitter hesabından yayınlanan görüntüler depreme yol açtı.

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Daha önce de birçok kez Akdeniz'den Karadeniz'e seyahat eden ABD savaş gemisi USS Donald Cook, son olarak geçen ay Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçti.

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Donald Cook, USS Porter ve USNS Laramie'ye katılmak üzere Karadeniz'e ilerledi. ABD ordusu, görevin Rusya'nın giderek daha saldırgan hale gelen hamlelerine yanıt olduğunu açıkladı.

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Geminin Karadeniz'e açılmasından günler sonra ise neredeyse şimşek yüklü bulutlar çarpışıyordu, Rus savaş uçaklarının tehlikeli manevrası gerçekleşti.

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ABD'nin Avrupa Donanma Kuvvetleri'nin Twitter hesabından paylaştığı görüntüde, bir Su-24 Rus jetinin donanma gemilerine yaklaştığı görülüyor.

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ABD ordusu, oldukça alçaktan uçan jetin uluslararası sularda seyreden gemilerin yanından geçtiğini duyurdu, Rusya'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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Washington, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında ünlü bombardıman uçağı B-52'yi Karadeniz üzerinde uçurmuş ve bu sırada yine tehlikeli bir yakınlaşma gerçekleşmişti.

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Rus ordusu iki S-27 jetiyle B-52'nin önüne keserken, ABD Avrupa Komutanlığı savaş uçakları arasındaki mesafenin 30 metreye kadar indiğini belirtmişti.

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Yeryüzünün en büyük iki askeri gücü ABD ve Rusya, 2020'nin son günlerinde Japon Denizi'nde karşı karşıya gelmişti. Rusya, ABD savaş gemisi USS John S McCain'in Büyük Körfez'deki sınır hattı Peter'dan Rus karasularına yerel saatle öğleden sonra giriş yaptığını duyurmuştu.

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Rusya'nın suçlamasına göre savaş gemisi iki kilometre kadar içeride Rus donanması tarafından tespit edildi ve geri püskürtüldü.

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Rus ordusu, sınır ihlali yapan USS John S McCain'in Rus Pasifik Filosu'ndan Admiral Vinogradov savaş gemisi tarafından uyarıldığını aktarıyor.

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ABD donanması ise Rusya'nın iddialarını reddetti, yanlış bir hareket yapılmadığını belirtip geminin Ruslar tarafından kovulmadığını açıkladı.

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ABD'nin 7'inci Filo sözcüsü yarbay Joe Keiley, "Rusya'nın açıklaması düzmece, USS John S McCain hiçbir ulusal bölgeden atılmadı" dedi.

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Salı günü gerçekleşen olayın meydana geldiği Japon Denizi'nin diğer adı Doğu Denizi. Denizin Japonya, Rusya, Güney ve Kuzey Kore ile sınırı bulunuyor.

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Rus medyası, Admiral Vinogradov savaş gemisinin birkaç gündür Japon denizinde bulunan John McCain destroyerini izlemeye devam ettiğini bildiriyor.

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ABD savaş gemisi USS John S McCain'in şimdiye kadar karıştığı bir kaza var. 2017'de Singapur'da bir petrol tankeriyle gerçekleşen çarpışmada 10 denizci ölmüştü.

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Bölgede benzer olaylar ender yaşanıyor. Geçen yıl Rus Admiral Vinogradov savaş gemisi Doğu Çin Denizi'ndeki bir ABD savaş gemisine neredeyse çarpıyordu.

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Çarpışma tehlikesinin ardından ABD ve Rusya birbirlerini suçlayan açıklamalar yapmıştı. Zira, dünyanın en büyük iki ordusu hem havada hem de denizde sıklıkla karşı karşıya geliyor.

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Soğuk Savaş'ın sürdüğü 1988'de Sovyetler Birliği fırkateyni Bezzavetny Karadeniz'de kara suları ihlal ettiği gerekçesiyle bir ABD kruvazörüne çarpmıştı.

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Yakın dönemde ise ABD ve Rus savaş uçakları sık sık birbirlerinin önünü kesti, birçok kez çarpışmaya ramak kaldı.

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