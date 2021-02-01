milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
Son dakika... Karadeniz'de yer yerinden oynadı! Bir anda ortaya çıktı...
Günler öncesinde Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan geçen ABD savaş gemisinde kaydedilen video gündeme bomba gibi düştü, tüm gözler bir anda Karadeniz'e çevrildi.
milliyet.com.tr
• 01 Şubat 2021 - 15:44 • Son Güncelleme:
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Akdeniz, Baltık Denizi, Pasifik Okyanusu ve kutuplar derken son kapışma Karadeniz'de gerçekleşti, resmi Twitter hesabından yayınlanan görüntüler depreme yol açtı.
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