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AA, milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:29 • Son Güncelleme:

Son dakika... Korkutan açıklama! İngiltere Başbakanı mutasyonla ilgili konuştu...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünün bulaştığı kişi sayısı 100 milyona dayandı. Bu ay başında, ülkede görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantı nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen ve bu ay başında karantina ilan edilen İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, korkulan açıklamayı yaptı. Kullanılan doz nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aşının çöpe gittiği iddiaları arasında İngiltere Baş Bilim Danışmanı Vallance de mutasyona ilişkin bir değerlendirmede bulundu.

AA, milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:29 • Son Güncelleme:
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Bu ay başında Johnson, 'endişe verici' rakamlar nedeniyle ülke çapında yeni bir Kovid-19 karantinasına girdiklerini duyurdu.

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Ülkede Kovid-19'un yeni türünün görülmesi paniğe yol açmış, aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke İngiltere'ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı.

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İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance, türün "hızlı hareket ettiğini ve baskın tür haline geldiğini" söylemişti.

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İngiltere'nin güneydoğusundaki yeni vakaların yüzde 43'ünün, doğusundaki vakaların yüzde 59'unun ve Londra'daki vakaların yüzde 62'sinin daha hızlı bulaşan türden kaynaklandığı bildirilmişti.

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Son günlerde üst üste vaka ve can kaybı rekorlarının kırıldığı İngiltere'de, Başbakan Johnson bugün düzenlediği toplantıda "Yeni türün daha yüksek bir ölüm oranıyla bağlantılı olabileceğine dair bazı kanıtlar var." dedi.

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Hükümetin Baş Bilim Danışmanı Patrick Vallance ise şu anda İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da görülen 3 ayrı Kovid-19 türü olduğunu belirtti. 

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Verilerin henüz yeteri kadar güçlü olmadığına işaret eden Vallance, orijinal türde enfekte olan 1000 kişiden 10'unun ölmesinin beklendiğini, ancak yeni türde bu sayının 13 veya 14'e çıktığını vurguladı.

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İngiltere'de tespit edilen türün, diğerlerinden yüzde 30-70 daha kolay bulaştığını kaydeden Vallance, pozitif vakalarda bu türün daha çok görülmesinin bunu ispatladığını aktardı. 

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Vallance, yeni türlerin "kesinlikle daha fazla endişe verici" olduğunu ve "aşılara daha az duyarlı oldukları anlamına gelebilecek özellikler" bulunduğunu ancak bu aşamada kesin bir şey söylenemeyeceğini belirtti. 

10SON 24 SAATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

SON 24 SAATTE 1401 KİŞİ ÖLDÜ

Bu arada Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1401 kişinin daha ölmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı 95 bin 981'e çıktı.

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İngiltere’de rastlanan ve yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu belirlenen yeni tip koronavirüsün mutasyon geçirmiş ve daha hızlı yayılan yeni türün görüldüğü ülke sayısı artıyor.

12MİLYONLARCA AŞI ÇÖPE GİTTİ

MİLYONLARCA AŞI ÇÖPE GİTTİ

Tarihin en büyük aşılama kampanyası tüm dünyada hızla sürüyor. Aşılama kampanyalarında şimdiye kadar 51 ülkede 46.2 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

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Aşılamada ileri gelen ülkeler arasında, 15.6 milyon doz aşı uygulamasıyla ABD, 9 milyon dozla Çin ve 6.2 milyon dozla Avrupa Birliği ülkeleri yer aldı.

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Aşılama kampanyaları sürerken 30 ülkede uygulanan BioNTech/Pfizer’ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı ile ilgili doz tartışmaları da sürüyor.

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Avrupa’daki bazı ülkeler, Pfizer ve BioNTech’in onaylanan dozlarından daha azını kullanması nedeniyle aşının milyonlarca dozunun çöpe gittiği belirtiliyor.

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Daha önce Pfizer/BioNTech’e ait 5 dozluk şişelerin içinden 6 dozluk aşı çıkabileceği belirtilmiş ve bu ekstra dozların kullanımı Amerikan Gıda İlaç İdaresi (FDA) ve Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından tavsiye edilmişti.

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Fransa, Almanya ve İsviçre’de 6 doz yerine 5 doz kullanılıyor. Bunun da milyonlarca dozun çöpe gitmesine neden olduğu ifade ediliyor.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) mutasyona uğrayan virüsün 60 ülkede tespit edildiğini duyurdu. Virüsün İngiltere’de ortaya çıkan türü gibi daha bulaşıcı olduğu düşünülen Güney Afrika varyantının ise toplam 23 ülke ve bölgede görüldüğü belirtildi.

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Dünya genelinde Kovid-19 salgınında vaka sayısı 96 milyon 600 bini geçerken, mutant virüsün ilk tespit edildiği ülke olan İngiltere’de 3.4 milyondan fazla vaka tespit edildi.

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İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’nın ardından ABD’de salgının en çok etkilediği eyaletlerden biri olan Kaliforniya’da virüsün daha bulaşıcı olabileceği belirtilen yeni bir varyantı bulunmuştu.

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“L452R” adı verilen varyantın özellikle Los Angeles kentinde ilk dalgaya kıyasla daha hızlı yayıldığı kaydedilmişti.

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