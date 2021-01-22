AA, milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:29 • Son Güncelleme:
Son dakika... Korkutan açıklama! İngiltere Başbakanı mutasyonla ilgili konuştu...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsünün bulaştığı kişi sayısı 100 milyona dayandı. Bu ay başında, ülkede görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs varyantı nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen ve bu ay başında karantina ilan edilen İngiltere'nin Başbakanı Boris Johnson, korkulan açıklamayı yaptı. Kullanılan doz nedeniyle dünya genelinde milyonlarca aşının çöpe gittiği iddiaları arasında İngiltere Baş Bilim Danışmanı Vallance de mutasyona ilişkin bir değerlendirmede bulundu.
AA, milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 20:29 • Son Güncelleme:
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