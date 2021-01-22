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milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:

Son dakika: Takip, dayak, saldırı! Eski kocasına dehşeti yaşattı

İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden birinde hukuk eğitimi alırken bir yandan da özel pilot lisansı almaya çalıştı. Ünlü oyuncu Brooke Shields'e olan benzerliğiyle bir anda şöhrete kavuştu. Şimdiyse eski kocasına kabusu yaşattığı iddia edilen bir çocuk annesi modelin hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil. İşte son dakika haberinin şoke edici detayları...

milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:
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24 yaşındaki Rawan Bin Hüseyin, geçen yıl 24 Haziran'da Londra'nın merkezindeki Hyde Park Gate'te Muhammed Yusuf Migariaf'a saldırmakla suçlanıyor.

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Libyalı iş insanının eski eşi olan Rawan, Migariaf'e ait 2 bin liralık bir gömleğe de zarar verdiği iddia ediliyor.

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Üniversite hukuk eğitimi almış olan Instagram modeli Rawan Bin Hüseyin, hukuk ekibi aracılığıyla hakkındaki dayak, takip ve saldırı iddialarını reddetti.

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Koronavirüse yakalanan model, geçen ay yaptığı savunma duruşmasına katılmak için Dubai'den Birleşik Krallık'a seyahat edemedi.

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Savunmasını özel olarak finanse eden Bin Hüseyin, dün Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katılmaktan mazur görüldü.

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Eski kocası, sanık Bin Hüseyin'den korktuğunu iddia ederken, kurbanın avukatı kadının uzun ve sürekli bir tehdit ile taciz geçmişi olduğunu ileri sürdü.

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Hakkında uzaklaştırma kararı da çıkartılan Bin Hüseyin'in kefalet koşullarına uyması ve Migariaf ile doğrudan veya dolaylı olarak temas kurmaması, ev adresine gitmemesi emredildi.

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Çocuğu ile birlikte Dubai'ye yaşayan Bin Hüseyin, gizlice takip etme, mülke ceza zarar verme ve hakkındaki saldırı iddialarını reddediyor.

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Hukuk eğitimi alırken bir yandan da Oxford Havacılık Akademisi'nden özel pilot lisansı almaya çalışan Rawan, güzelliği sayesinde sosyal medyada üne kavuşmuştu.

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ABD'li Hollywood yıldızı Brooke Shields'e olan benzerliğiyle dikkat çeken model, 2018 yılında bir dergiye verdiği röportajda, bu benzerliğin şöhrete ulaşması konusunda yardımcı olduğunu itiraf etmişti.

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Instagram'daki popülaritesi hakkında samimi açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki model, 'Çok fazla takipçim var çünkü ilginç bir yaşam tarzım var. Tam zamanlı olarak hukuk fakültesine devam ediyorum ve yarı zamanlı olarak havacılık yapıyorum." demişti.

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Rawan Bin Hüseyin, eğitime verdiği önemi ise şu sözlerle anlatmıştı: "Bana göre eğitim her şeyden önce gelir. Çok paran olsun ya da olmasın, eğitimsiz bir hiçsin… Hayatım boyunca, lisede Londra'ya gelip okuyabilmek için iyi notlar almaya çalıştım."

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Okul yıllarında kilolu olduğunu ve bu nedenle çok fazla zorbalığa uğradığını anlatan model, "Tüm enerjimi en iyi öğrenci olarak mezun olmaya ve kendimi geliştirebilmeye adadım" demişti.

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Rawan Bin Hüseyin'in sosyal medya hesabında, tatil için geldiği Bodrum'da çekilmiş pek çok fotoğrafı da bulunuyor.

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Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması 25 Mayıs'a ertelendi.

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