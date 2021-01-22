milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:
Son dakika: Takip, dayak, saldırı! Eski kocasına dehşeti yaşattı
İngiltere'nin seçkin üniversitelerinden birinde hukuk eğitimi alırken bir yandan da özel pilot lisansı almaya çalıştı. Ünlü oyuncu Brooke Shields'e olan benzerliğiyle bir anda şöhrete kavuştu. Şimdiyse eski kocasına kabusu yaşattığı iddia edilen bir çocuk annesi modelin hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil. İşte son dakika haberinin şoke edici detayları...
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 16:08 • Son Güncelleme:
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