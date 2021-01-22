Son dakika: Takip, dayak, saldırı! Eski kocasına dehşeti yaşattı

Rawan Bin Hüseyin, eğitime verdiği önemi ise şu sözlerle anlatmıştı: "Bana göre eğitim her şeyden önce gelir. Çok paran olsun ya da olmasın, eğitimsiz bir hiçsin… Hayatım boyunca, lisede Londra'ya gelip okuyabilmek için iyi notlar almaya çalıştım."