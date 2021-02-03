Son dakika: Üç banka anlaştı! Flaş 'emeklilik' müjdesi

Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf da emekli olabilecek. Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezununun borç stresi, haciz korkusu bitecek.