• 03 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
Son dakika: Üç banka anlaştı! Flaş 'emeklilik' müjdesi
SGK, kredi ile emeklilik kapsamında bankalarla anlaştı. Gelen son dakika haberine göre yeni bir emeklilik imkânı doğdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...
• 03 Şubat 2021 - 13:13 • Son Güncelleme:
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SGK'nın bankalarla yaptığı protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak.
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Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi. Borç yapılandırmasına ilişkin sonuçlar ise posta başvurularının kayda girmesinin ardından açıklanacak. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.
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İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin düzenli yatırılması önem taşıyor.
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Sigortalılar, yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Prim borcunu ödeyemediği için sigortalılık süresini dolduran binlerce çiftçi ve esnaf da emekli olabilecek. Öğrenim kredisini yapılandırmak için başvuran 2 milyon üniversite mezununun borç stresi, haciz korkusu bitecek.
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