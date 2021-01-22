Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Ülke yasa boğuldu! 'Bu gerçek olamaz...'
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:

Son dakika... Ülke yasa boğuldu! 'Bu gerçek olamaz...'

Avustralyalı 22 yaşındaki öğrenci Gill'in başına gelen feci olay sadece ailesini değil tüm ülkeyi yasa boğdu. Son yıllarda her şeyin kontrol altında olduğunu ve bunun nasıl yaşandığını anlayamadığını belirten annesi güçlükle konuşabildi. Gelen son dakika habere göre, ailesi şimdi aynı acıyı başkaları da yaşamasın diye seferber olmuş durumda...

milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Son derece ender bir durumla karşı karşıya kalan Avustralyalı Gill'in başına geleni hiç kimse tahmin edemezdi.

2

Gill, Queensland Teknoloji Üniversitesi'nde (QUT) halkla ilişkiler ve reklamcılık eğitiminin son yılında, Epilepside Ani Beklenmedik Ölüm (SUDEP) nedeniyle hayatını kaybetti.

3

Gill'e çocukken epilepsi teşhisi konmuştu ama 10 yıldan fazla bir süredir nöbet geçirmemişti.

4

Ancak yarı zamanlı işinden eve döndükten ve kestirdikten sonra 5 Aralık'ta trajik bir şekilde öldü.

5

Ev arkadaşı Maddie'yi o halde görür görmez telefona sarılıp hastaneyi aradığını anlattı.

6

Üvey babası Chris Tibbotts 7News'e yaptığı açıklamada, "Bir aile barbeküsüne veya etkinliğine gidip onlarla konuşmak, onlara bir şarkı söylemek veya bir melodi mırıldanmak isterdi" dedi.

7

"Kimse Maddie'yi asla unutamazdı; unutması oldukça zordu."

8

Kalbi kırık anne Debra Tibbotts, "Bu gerçekmiş gibi gelmiyor. Hayatımızın en kötü gecesiydi" diyerek şunu ekledi:

9

"Eve giderken beni aradı ve 'Eve gidiyorum anne, bayaa yoğun bir sabah geçirdim, gerçekten yoruldum' dedi ve ona sadece eve gitmesini, öğle yemeği yemesini ve kestirmesini söyledim. "

10

Daha sonra yapılan otopside, epilepsili bir kişi aniden ve erken öldüğünde ve ölüm sebebi bulunmadığında kullanılan bir terim olan SUDEP'ten öldüğüne karar verildi.

11

Debra, 7News'e verdiği demeçte, "Epilepsisi son 5-6 yıldır neredeyse tamamen kontrol altındaydı" dedi.

12

Maddie'nin ebeveynleri, kızlarının hikayesini paylaşmanın diğer ailelerin de aynı kaybı yaşamasını önleyeceği umuduyla SUDEP hakkında farkındalık yaratmaya çalışıyor.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Herkes bunu konuşuyor! Ankara'dan sevindiren haber

Dünya devleri sırada! 1 kişiyle başladı, 3 fabrikası var...

Son dakika: Türkiye'nin ekonomisine dev katkı sunacak maden!

Müjdeyi verdi! Türkiye bekliyor, yıl sonunda...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet