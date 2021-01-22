milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:
Son dakika... Ülke yasa boğuldu! 'Bu gerçek olamaz...'
Avustralyalı 22 yaşındaki öğrenci Gill'in başına gelen feci olay sadece ailesini değil tüm ülkeyi yasa boğdu. Son yıllarda her şeyin kontrol altında olduğunu ve bunun nasıl yaşandığını anlayamadığını belirten annesi güçlükle konuşabildi. Gelen son dakika habere göre, ailesi şimdi aynı acıyı başkaları da yaşamasın diye seferber olmuş durumda...
milliyet.com.tr
• 22 Ocak 2021 - 22:45 • Son Güncelleme:
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