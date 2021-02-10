milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
Son dakika: Ünlü futbolcunun sevgilisi ölü bulundu! Eve giren polisler...
Ayrılık kararı aldıklarını bundan bir hafta önce duyuran ünlü futbolcunun 25 yaşındaki model kız arkadaşı, polisin evine düzenlediği operasyonda ölü bulundu.
milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
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Futbolcu Jerome Boateng'in model kız arkadaşı, çiftin ayrılmasından sadece bir hafta sonra evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki Kasia Lenhardt, ünlü futbolcuya ait olduğuna inanılan, Berlin'deki Berlin apartman dairesinde polis tarafından bulundu.
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Önceki ilişkisinden oğlu olan bir çocuk annesi Kasia, 2 Şubat'ta çiftin ayrılmasına neden olan büyük bir kavganın yaşanmasının ardından yollarını ayırmıştı. Çift 15 aydır birliktelik yaşıyordu.
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Şu anda Bayern Münih formasını terleten Boateng, 5 Ocak'ta Berlin'de bir trafik kazasına karışarak lüks aracını hurdaya çeviren Kasia ile ayrıldıklarını açıklayan taraf olmuştu.
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Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve "Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.
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Boateng, "İlişkimiz sırasında Kasia sık sık beni mahvetmekle tehdit etti. Kariyerimi mahvetmek ve hatta çocuklarımı kaybetmeme neden olmakla tehdit etti. Beni onu dövmekle suçlayacağını söyledi. Çocuklarımın annesinin beni aynı şeyle suçladığını ve bunun üzerine bir davamız olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.
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