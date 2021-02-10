Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri Son dakika: Ünlü futbolcunun sevgilisi ölü bulundu! Eve giren polisler...
milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:

Son dakika: Ünlü futbolcunun sevgilisi ölü bulundu! Eve giren polisler...

Ayrılık kararı aldıklarını bundan bir hafta önce duyuran ünlü futbolcunun 25 yaşındaki model kız arkadaşı, polisin evine düzenlediği operasyonda ölü bulundu.

milliyet.com.tr
• 10 Şubat 2021 - 16:00 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

Futbolcu Jerome Boateng'in model kız arkadaşı, çiftin ayrılmasından sadece bir hafta sonra evinde ölü bulundu. 25 yaşındaki Kasia Lenhardt, ünlü futbolcuya ait olduğuna inanılan, Berlin'deki Berlin apartman dairesinde polis tarafından bulundu.

2

Önceki ilişkisinden oğlu olan bir çocuk annesi Kasia, 2 Şubat'ta çiftin ayrılmasına neden olan büyük bir kavganın yaşanmasının ardından yollarını ayırmıştı. Çift 15 aydır birliktelik yaşıyordu.

3

Boateng, Kasia'yı çocuklarının annesiyle olan ilişkisini sabote etmekle ve onunla kalması için şantaj yapmakla suçlamıştı. Kasia ise, futbolcuyu 'şeytan' olarak damgaladı ve ayrılık acısını atlattıktan sonra 'sesini yükseltmeye' ve 'karşı koymaya' yemin etti.

4

Şu anda Bayern Münih formasını terleten Boateng, 5 Ocak'ta Berlin'de bir trafik kazasına karışarak lüks aracını hurdaya çeviren Kasia ile ayrıldıklarını açıklayan taraf olmuştu.

5

Boateng, 2 Şubat'ta Instagram hesabından yaptığı açıklamada Kasia Lenhardt ile ilişikilerini sonlandırdıklarını açıklamış ve "Medyanın da bildiği gibi Kasia Lenhardt ile ilişkimi sonlandırdım. Yollarımız artık ayrıldı. Bu üzücü bir durum ama ailem ve benim için tek doğru olanı buydu. Kasia'ya en iyi dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

6

Berlin Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada "Dün saat 08.30'da intihar şüphesi ile Berlin'deki apartman dairesine operasyon düzenledik. Eve girdiğimizde cansız bir bedenle karşılaştık. Evde başka kişilerin bulunduğuna dair bir kanıt bulunamadı." sözleri kullanıldı.

7

Geçtiğimiz günlerde Bayern Münih'in 32 yaşındaki oyuncusu Jerome Boateng'in eski kız arkadaşı Rebecca Silvera, Alman futbolcunun yeni sevgilisi ve yakın arkadaşı olan Kasia Lenhardt'ı Boateng'i elinden almakla suçlamıştı.

8

Alman Bild gazetesine verdiği röportajda Boateng, Kasia'yı sahte ev içi taciz suçlamalarıyla kendisine şantaj yapmakla suçladı ve alkolle ilgili 'büyük' ​​bir sorunu olduğunu söyledi.

9

Boateng, "İlişkimiz sırasında Kasia sık sık beni mahvetmekle tehdit etti. Kariyerimi mahvetmek ve hatta çocuklarımı kaybetmeme neden olmakla tehdit etti. Beni onu dövmekle suçlayacağını söyledi. Çocuklarımın annesinin beni aynı şeyle suçladığını ve bunun üzerine bir davamız olduğunu biliyordu." ifadelerini kullandı.

10

Kasia'nın ölüm haberi, Instagram'a beraber bir fotoğrafınlarını yükleyen model arkadaşı Sara Kulka tarafından doğrulandı. Sara Kulka şu mesajı paylaştı: "Huzur içinde uyu. Harika birisin, seni şimdiden özledim ve hoşçakal diyebilmeyi çok isterdim."

11

"Umarım şimdi aradığın huzuru bulursun ve tüm gerçekler ortaya çıkar. Seni asla unutmayacağım, senin gibi gülebilecek birini tanımıyorum."

12

Kasia, 2012 yılında katıldığı ve Almanya'da yayınlanan modellik yarışmasında adını duyurmuşdu. Yarışmada dördüncü olan Kasia, böylece modelliğe profesyonel olarak adım atmıştı.

13

Kasia'nın üç yıl önce ayrıldığı sevgilisinden Noah adında bir oğlu vardı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son dakika: Azerbaycan 'acil' koduyla istedi! Dünya sıraya girdi

SON DAKİKA ||| Altın fiyatları yeniden 420 liranın altında! Çeyrek, Yarım ve Tam altın canlı takip ekranı

Son dakika haberleri: Ev sahibi olanlar ve ev arayanlar dikkat! İstanbul'da kira...

Son Dakika Haberi: Yatırımcıların dikkatini çekti! 'Gizli hazine' açılıyor

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet