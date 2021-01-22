• 22 Ocak 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:
Son Dakika Haberi: Yeni kısıtlama zora soktu! 'Normale dönsün' çağrısı...
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 289 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele sürecinde 85 yaş ve üzerindekiler ile eczane çalışanlarının aşılanmasına başlandı. Sağlık Bakanlığı, ülke genelindeki 85 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasının hızla tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Öte yandan İstanbul başta olmak üzere birçok kentte 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarla ilgili alınan son karar sıkıntıya neden oldu. İşte HES kodu kararının ardından yaşanan son gelişmeler ve haberin ayrıntıları...
• 22 Ocak 2021 - 07:40 • Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre, Türkiye'de geçen 24 saatte 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen koronavirüs hastası sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.
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TOPLU TAŞIMADA HES KARARI ETKİSİ
Öte yandan yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vaka sayısında artışın ardından yeni bir kararla bu yaş grubu vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanması da engellendi. İstanbul başta olmak üzere birçok ilde 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkabildiği saatlerde toplu taşıma kartları sistem üzerinden iptal ediliyor. Karardan olumsuz etkilenen vatandaşlar sistemin normale dönmesi taleplerini iletiyor.
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Milliyet’in konuştuğu vatandaşlar, mağdur olduklarını söylüyor. Hastaneye gitmek zorunda olanlar, sigortalı bir işte çalışmayıp gündelik işlerde çalışanlar, çocuklarıyla birlikte seyahat etmek zorunda kalan veya engelli yakınlarına eşlik eden çok sayıda vatandaş ise bir yerden başka bir yere ulaşımın çileye dönüştüğünü söylüyor.
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'ARABASI OLAN GİDEBİLİYOR'
Karardan küçük çocuğu olan anneler de mağdur. Çocukların yanlarında ebeveynleri olsa bile toplu taşıma araçlarına alınmadığını dile getiren Esra Yılmaz, isyan ediyor: “İnsanların seyahat etme özgürlüğüne engel olmak yasalara aykırı. HES kodu olsa bile ne biz anneler çocuklarımızla birlikte otobüse binebiliyoruz ne de 65 yaşından büyük insanlar.
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İki çocuk annesi Seda Kalem de hastanede yatan annesini çocuklarının toplu taşıma araçlarına binmesi yasak olduğu için ziyaret edemediğini belirterek, “Eşim işe gittiği için araba onda kalıyor. Çocukları evde tek başlarına bırakıp da gidemiyorum çünkü onlara bakacak kimsem yok. Zevkimize dışarı çıkmıyoruz ki. Yapmamız gereken şeyleri yapmak ya da ihtiyaçlarımızı karşılamak için gidiyoruz. Ama onu da kısıtladılar” diyor.
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Kısıtlamalardan etkilenen diğer bir isim ise 18 yaşındaki Esra Akça. Sağlık sorunları olduğu için doktor randevusuna gitmesi gerektiğini anlatan genç kız, “Ama otobüse binemediğim için doktora gidemiyorum, sağlık hizmetlerini alamıyorum. Diğer yandan dershaneye gitmem gerek ama ona da gidemiyorum. Bu yasaklar hem tedavimi hem de eğitimimi aksatıyor” diyerek, yaşadıklarına çözüm bulunmasını istiyor.
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Karardan etkilenen diğer bir grup ise ev işçileri. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Gülhan Benli, gündelik işlerde çalışan kadınların artık işe gidemez duruma geldiğini belirterek, “İhtiyaçları var ama işlerine gidemiyorlar. Bu insanlar ev temizliği, hasta ya da çocuk bakımı gibi işlerde talep olursa çalışıyorlardı. Ama şu anda toplu taşımaya binemedikleri için işlerine gidemiyorlar. Bu yüzden de para kazanıyorlar” diyor.
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EN ÇOK BERBERLER ŞİKAYETÇİ
Yasaklardan olumsuz etkilenen meslek grupları da var. Bunların başında da berberler geliyor. Hem 20 yaş altı “çırak”ların hem de 65 yaş üstü “usta”ların çalıştığı üyelerinden çok şikâyet aldıklarını anlatan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, çaresiz kaldıklarını söylüyor:
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“Emekli olmuş, 65 yaşını geçmiş ama bir arkadaşının yanında çalışmaya devam eden usta berberler ya da çırak olarak çalışan gençlerimiz toplu taşımaya binemedikleri için işlerine gelemiyorlar. Bu kişiler sigortalı olmadıkları için izin de alamıyorlar. Emekli maaşı yetmediği için çalışan yaşlılar daha çok mağdur oluyor. Çok şikayet aldım ama burada biz de çaresiz kaldık.”
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GÖZDEN GEÇİRİLMELİ
65+ Yaşlı Hakları Derneği Başkanı Dr. Gülüstü Salur, 65 yaş ve üstü vatandaşlara uygulanan seyahat yasağının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirterek, “Dernek olarak, İstanbul Valiliği’ni, gerekçesi açıklanmayan bu ‘toptancı yasak’ kararını gözden geçirip düzeltmeye çağırıyoruz.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan ise yasak kararını belediyenin almadığına dikkat çekti: “Toplu taşımayı kullanmak zorunda olan kişilerle ilgili Valiliğimizle yazıştık. Hem yazılı hem de sözlü aldığımız talimatlar üzerine herhangi bir istisnanın söz konusu olmadığı ve kararın net olduğu tarafımıza iletildi. Sağlık Bakanlığı’nın kararlarını biz şu an uyguluyoruz. Bize şikâyetler ve talepler olabiliyor.
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Ama pandemi ile mücadele konusunun genel değerlendirilmesi gerekiyor. Doğrudan kararı biz almadığımız için doğrudan muhatabı da biz değiliz.” İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Trafik Komisyonu Başkanı Dr. Suat Sarı da, kararın revize edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Toplu taşıma araçlarında en fazla bir saat yolculuk yapılıyor. Evlerde ve iş yerlerinde saatlerce insanlar bir arada kalıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstüne yasağın doğru olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.
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