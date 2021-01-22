Son Dakika Haberi: Yeni kısıtlama zora soktu! 'Normale dönsün' çağrısı...

“Emekli olmuş, 65 yaşını geçmiş ama bir arkadaşının yanında çalışmaya devam eden usta berberler ya da çırak olarak çalışan gençlerimiz toplu taşımaya binemedikleri için işlerine gelemiyorlar. Bu kişiler sigortalı olmadıkları için izin de alamıyorlar. Emekli maaşı yetmediği için çalışan yaşlılar daha çok mağdur oluyor. Çok şikayet aldım ama burada biz de çaresiz kaldık.”