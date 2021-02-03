Son dakika: Yerli oto için flaş açıklama! 'Değişim rüzgarı' dedi ve...

Mercedes-Benz Türkiye de değişim sürecinde Bekdikhan, gelecekteki elektrikli mobiliteyi diğer üreticilerden farklılaştıracaklarını ve kullanıcı için benzersiz alternatifler oluşturacaklarını ifade ederek, "Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak.