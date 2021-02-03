AA
• 03 Şubat 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:
Son dakika: Yerli oto için flaş açıklama! 'Değişim rüzgarı' dedi ve...
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) projesinin hayata geçmesiyle birlikte elektrikli araç pazarındaki gelişimin daha da hızlanacağını belirten Mercedes-Benz Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, son dönemde elektrikli veya elektrik destekli otomobillerin yaygınlaşmasıyla birlikte otomotiv sektöründe bir değişim rüzgarı yaşandığını söyledi.
AA
• 03 Şubat 2021 - 11:20 • Son Güncelleme:
1
Türkiye'de elektrikli araçların, Avrupa ülkelerinden daha sonra yaygınlaşmaya başladığını ifade eden Bekdikhan, elektrikli otomobillerin Türkiye'deki pazar payının henüz düşük olduğunu fakat yeni modellerin sunulmasıyla birlikte kullanıcı sayısının hızlı bir şekilde arttığını belirtti.
3
4
Tüm bunların yanı sıra çevre bilincinin artmasıyla birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin artacağına işaret eden Bekdikhan, bazı ülke ve şehirlerin çevreyi korumak adına elektrikli otomobillere sunduğu desteklerin, tüketicinin elektrikli otomobil seçiminde önemli rol oynayacağını kaydetti.
5
7
Mercedes-Benz Türkiye de değişim sürecinde
Bekdikhan, gelecekteki elektrikli mobiliteyi diğer üreticilerden farklılaştıracaklarını ve kullanıcı için benzersiz alternatifler oluşturacaklarını ifade ederek, "Mercedes-Benz otomobil modelleri yakın zamanda ya tamamen elektrik motorlu bir versiyon ya da elektrik destekli motor seçenekleriyle donatılacak.
9
Mercedes-Benz'in 2020'de hizmete sunduğu ve tamamen elektrikli olan EQC modeliyle elektrikli araçlarda değişim sürecini başlattığına dikkati çeken Bekdikhan, 2021'de satışa sunulacak tamamen elektrikli EQA modeli ve teknolojiyle lüksün birleşimi olan EQS modeliyle de çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini aktardı.
11
13