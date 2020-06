Sony PlayStation 5 resmi olarak tanıtılıyor! Tüm özellikleri burada...

Uzun zamandır merakla beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5 tanıtılıyor. Sony PlayStation 5'in tüm özellikleri burada. PlayStation 5 teknik özelikleri neler? PlayStation 5 fiyatı ne kadar? PlayStation 5 canlı yayını nereden izlenir? Tüm soruların cevabı burada...

Bugüne kadar Sony tarafından PlayStation 5 hakkına bazı özellikler açıklandı, fakat konsolun nasıl olacağını net bir şekilde bilmiyoruz. Görsel anlamda ve teknik detaylarda nelerin bizi beklediğini birazdan öğreneceğiz.

PlayStation 5 teknik özellikleri

Sony'nin bugüne kadar açıkladığı özelliklerde bizleri; AMD RDNA 2 mimarili ekran kartı ve yine AMD marka olan Zen 2 mimarili işlemci bekliyor. Bunların yanı sıra 16 GB GDDR6 RAM ve 825 GB ultra hızlı SSD'ye sahip olacak.

8 çekirdekli maksimum 3.5 GHz saat frekansı sunan AMD Zen 2 mimarisinden (Ryzen 3000 serisinde bulunan işlemci mimarisi) ve 10.28 TFLOP işlem gücündeki AMD RDNA 2 GPU’suna sahip olan PlayStation 5, 16 GB GDDR6 bellekler ile birlikte gelecek.

PlayStation 5 hakkındaki dedikodulara göre konsolun maksimum gücü 10.28 TFLOPs olurken, stabil performansı ise 9.2 TFLOPs olacağı yönünde. Şu an için bu iddialar ne kadar doğru bilinmiyor, fakat Sony’nin yaptığı açıklamaların sürekli “en yüksek” sıfatı altında olduğunu düşünürsek iddialar doğru olabilir. Bu dedikoduların doğruluğu bu gece belli olacak.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre, kullanılan SSD oyun geliştiricilerin çok daha rahat olmasına ve yapım aşamasında daha kolay oyun geliştireceklerine vurgu yaptı. Geliştiricilerin rahatlaması da, ortaya çıkan oyunlarda doğal olarak etkisini gösterecek.

825 GB depolama bulunduran konsol, saniye de 5.5 GB veri aktarım hızıyla bu alanda sağlam performans çizecek. Konsolu konsol yapan önemli özellikler bunlar. Tabii bunların yanında getirdiği teknolojiler ve yazılımsal şeyler bulunuyor. Aslında zaten Sony’nin kendine güvendiği nokta da burası oluyor.

Yeni konsolla birlikte bizleri karşılayacak 38 oyun belli oldu. Bu oyunlar; Madden 21, EA Sports NHL 21, Moonray, Gothic Remake, MicroMan, Nith’O Infinity Reborn, Observer System Redux, Path of Exile 2, Outriders, PsyHotel, Quantum Error, Rainbow Six Quarantine, Rainbow Six Sieg,e Redo! Enhanced Edition, A Rat’s Quest: The Way Back Home, Assassin’s Creed Valhalla, Battlefield 6, Chorus, Cygni All Guns Blazing, Dauntless, DiRT 5, Dragon Age 4, Dying Light 2, FIFA 21, Godfall, Gods & Monster, Scarlet Nexus, Sniper Elite 5, Soulborn, Starfield, The Elder Scrolls 6, The Lord of the Rings Gollum, The Sims 5, Ultimate Fishing Simulator 2, Vampire The Masquerade Bloodlines 2, Warframe, Watch Dogs Legion ve WRC 9. PlaySatation 4’n piyasaya sürüldüğü zamanları hatırlıyorum da, o dönemde yalnızca Fifa, NBA, Killzone 2, Knack 2 ve inFamous: Second Son piyasaya çıkmıştı.

Sony şu ana kadar bahsedilen oyunların videolarını göstermeye devam ediyor. Ratchet and Clack, Gran Turismo gibi oyunların videoları gösterildi. Yeni videolar gelmeye devam ediyor...

