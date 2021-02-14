DHA
• 14 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
Tecer Dağı'nda görüntülendiler! Sayıları bine ulaştı
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı'nın eteklerinde yaşayan dağ keçileri, drone ile görüntülendi. 1998'li yıllarda bir elin parmakları kadar olan dağ keçilerinin sayısı yıllar içinde binlere ulaştı.
DHA
• 14 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı, dağ keçilerinin doğal yaşam alanları arasında önemli bir yere sahip. Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesindeki dağ keçileri ve Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2 bin 262 metre yüksekliğindeki Tecer Dağı'nda drone ile görüntülendi.
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Genellikle öğleden sonra otlanmak için yuvalarından çıkan keçilerin dağın zirvesinde gezindiği görüldü. 1998 yılında sayıları 8 olarak tespit edilen keçilerin bir ara binlere kadar çıkan sayıları, kaçak avlanma nedeni ile son yıllarda yeniden azalmaya başladı. Kaçak avcıların hedefi haline gelen dağ keçileri için koruma tedbirlerinin artırılması istendi.
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