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DHA
• 14 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:

Tecer Dağı'nda görüntülendiler! Sayıları bine ulaştı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı'nın eteklerinde yaşayan dağ keçileri, drone ile görüntülendi. 1998'li yıllarda bir elin parmakları kadar olan dağ keçilerinin sayısı yıllar içinde binlere ulaştı.

DHA
• 14 Şubat 2021 - 09:51 • Son Güncelleme:
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Tecer Dağı, dağ keçilerinin doğal yaşam alanları arasında önemli bir yere sahip. Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesindeki dağ keçileri ve Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve 2 bin 262 metre yüksekliğindeki Tecer Dağı'nda drone ile görüntülendi.

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Genellikle öğleden sonra otlanmak için yuvalarından çıkan keçilerin dağın zirvesinde gezindiği görüldü. 1998 yılında sayıları 8 olarak tespit edilen keçilerin bir ara binlere kadar çıkan sayıları, kaçak avlanma nedeni ile son yıllarda yeniden azalmaya başladı. Kaçak avcıların hedefi haline gelen dağ keçileri için koruma tedbirlerinin artırılması istendi.

3ACİLEN ÖNLEM ALINMALI

'ACİLEN ÖNLEM ALINMALI'

Tecer Dağı bölgesinde balık işletmesi bulunan Orhan Çakırer, "1998 yılında biz buraya ilk kez geldiğimizde burada sadece 8 tane dağ keçisi vardı. Bu 8 keçi zaman içerisinde büyüdü, çoğaldı ve mübalağasız olarak söylüyorum binlercesini kendi gözlerimle gördüm.

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Ancak daha sonra yanlış bilinçlendirme ve kaçak avlanma yüzünden bu hayvanların sayısı azaldı. Acilen önlem alınması gerektiğini düşünüyorum. Tecer Dağı'nın milli park olarak açılması gerekiyor. Buradaki hayvan popülasyonunun korunması lazım.

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Burada başta dağ keçisi başta olmak üzere, vaşak, Anadolu kaplanı, Anadolu sırtlanı ki bu hayvanların izlerini sürdüğümüz de oldu. Buradaki yaban hayvanlarının türü çoğaltılabilir. Farklı türden hayvanlar da bırakılabilir. Bu hayvanların, görevliler tarafından da korunması sağlanabilir. Burada su olduğu için hayvanlar da su içmeye geliyor, onları rahatlıkla görebiliyoruz.

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Bu hayvanların çoğalması lazım. Bu hayvanlar bizim milli değerlerimizdir. Bu bölgeye gözetleme kuleleri yapılabilir. Halkımız gelip bu hayvanları gözlemleyebilir. Asıl amacımızın bu hayvanları korumak olması gerekir.

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Bu hayvanlar korunarak yok olmadan gelecek nesillere emanet edilmeli. Tecer Dağı güzel ve uygun bir yer. Bu projelerin bölgemize değer katacağını düşünüyorum" dedi.

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