Tecer Dağı'nda görüntülendiler! Sayıları bine ulaştı

Burada başta dağ keçisi başta olmak üzere, vaşak, Anadolu kaplanı, Anadolu sırtlanı ki bu hayvanların izlerini sürdüğümüz de oldu. Buradaki yaban hayvanlarının türü çoğaltılabilir. Farklı türden hayvanlar da bırakılabilir. Bu hayvanların, görevliler tarafından da korunması sağlanabilir. Burada su olduğu için hayvanlar da su içmeye geliyor, onları rahatlıkla görebiliyoruz.