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• 11 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:

Trafikte en çok zaman harcanan şehirler

Özellikle metropol şehirlerde hepimiz zamanla yarışıyoruz. Bir yere yetişme telaşı büyük şehirlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Her gün saatlerce kendi aracımızda ya da toplu taşımalarda trafikte kalıyor ve zaman kaybediyoruz. Seyahat süremiz büyük yerleşim yerlerinde olması gerekenden çok daha fazla artış gösteriyor.Trafik sıkışıklığı, özellikle büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri. Hem nüfus fazlalığı hem de altyapı sorunları trafikte geçirdiğimiz zamanı etkiliyor. İşte, aralarında İstanbul'un da olduğu şehirlere göre trafikte geçirilen ekstra zaman yüzdeleri.

• 11 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
1Moskova
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Moskova

Rusya'nın başkenti Moskova'da trafikte geçirilen ekstra zaman yüzdesi %54.

2Mumbai

Mumbai

Burası Hindistan'ın en kalabalık şehirlerinden biri. Toplu taşıma araçlarına zorla binmeye çalışan insanları görmek bu kent için alışılmış bir durum. Araştırmalara göre burada trafikte geçirilen ek zaman yüzdesi yüzde 53.

3Bogota

Bogota

Kolombiya'nın başkenti ve ülkenin en popüler şehirlerinden biri. Bogota'nın trafikte geçirilen fazladan zaman yüzdesi %53

4Manila

Manila

El değmemiş doğası ve birbirinden güzel tropikal adalarıyla dünyanın her yerinden turiste ev sahipliği yapan Filipinler'in başkenti Manila da trafikte oldukça fazla zaman geçirilen yerlerden biri. Burada yüzde 53 ekstra zaman harcanıyor.

5İstanbul

İstanbul

Binlerce yıllık geçmişi, tarihi yapıları, doğası ve kültürüyle İstanbul, dünyanın en popüler şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Bu kadim şehir güzelliklerinin yanı sıra nüfusuyla da dikkat çekiyor. Hal böyle dünyanın en kötü trafiği de yine bu şehirde oluyor. İstanbul'da trafikte kalınan fazladan zaman yüzde 51 olarak açıklandı.

6Tokyo

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo dünyanın en kalabalık kentlerinin başında geliyor. Bu şehir, trafikte harcanan ek zamanda yüzde 41 olarak açıklandı.

7Paris

Paris

Turistler tarafından dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen Fransa'nın başkenti Paris, dünyanın en kötü trafiğine de sahip. Paris halkı trafikte yüzde 32 oranında fazladan zaman geçiriyor.

8Londra

Londra

İngiltere'nin en fazla ziyaret edilen şehri Londra. Hem finans hem de eğitim anlamında burası büyük bir metropol. Çok fazla kültürden farklı insanların yaşadığı Londra, trafikte ekstra harcanan süre yüzde 31.

9Berlin

Berlin

Almanya'nın başkenti ve Türklerin en fazla yaşadığı kent olma özelliğini taşıyan Berlin'in trafikte harcadığı ekstra zaman yüzdesi, yüzde 30.

10Roma

Roma

İtalya'nın yüzölçümü en büyük ve nüfusu en fazla olan şehri Roma. Bu kent Türkiye'den de en fazla turist çeken kentlerin başında geliyor. Bu kentte trafikte harcanan ek zaman yüzde 27 oranında.

11New York

New York

Yüzde 26.

12Beijing

Beijing

Yüzde 24.

13Toronto

Toronto

Yüzde 22.

14Dubai

Dubai

Yüzde 19.

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