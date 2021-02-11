• 11 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
Trafikte en çok zaman harcanan şehirler
Özellikle metropol şehirlerde hepimiz zamanla yarışıyoruz. Bir yere yetişme telaşı büyük şehirlerin olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Her gün saatlerce kendi aracımızda ya da toplu taşımalarda trafikte kalıyor ve zaman kaybediyoruz. Seyahat süremiz büyük yerleşim yerlerinde olması gerekenden çok daha fazla artış gösteriyor.Trafik sıkışıklığı, özellikle büyük şehirlerin en büyük problemlerinden biri. Hem nüfus fazlalığı hem de altyapı sorunları trafikte geçirdiğimiz zamanı etkiliyor. İşte, aralarında İstanbul'un da olduğu şehirlere göre trafikte geçirilen ekstra zaman yüzdeleri.
• 11 Şubat 2021 - 16:04 • Son Güncelleme:
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Moskova
Rusya'nın başkenti Moskova'da trafikte geçirilen ekstra zaman yüzdesi %54.
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İstanbul
Binlerce yıllık geçmişi, tarihi yapıları, doğası ve kültürüyle İstanbul, dünyanın en popüler şehirlerinden biri olma özelliğine sahip. Bu kadim şehir güzelliklerinin yanı sıra nüfusuyla da dikkat çekiyor. Hal böyle dünyanın en kötü trafiği de yine bu şehirde oluyor. İstanbul'da trafikte kalınan fazladan zaman yüzde 51 olarak açıklandı.
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