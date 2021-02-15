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• 15 Şubat 2021 - 05:17 • Son Güncelleme:

Üç ülkeye açılan kapı Basel

Basel, İsviçre'nin en gelişmiş, en müreffeh kentlerinden biri. Ren nehri kıyısında yer alan bu tarihi kent, İsviçre'nin en canlı şehirlerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu güzel kent aynı zamanda İsviçre, Fransa ve Almanya'nın birbirine en yakın olduğu yerde bulunuyor. Öyle ki Basel'deki havaalanı Euro Airport, İsviçre, Fransa ve Almanya'ya açılan üç farklı kapısıyla hizmet vermekte.

• 15 Şubat 2021 - 05:17 • Son Güncelleme:
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Basel, İsviçre'nin en önemli kentlerinden biri. Ülkenin en batı noktasında bulunan Basel, Basel Kanton'un da başkenti olma özelliği taşır.

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Ren kıyısında yer alan bu tarihi kent, koruduğu dokusyla dikkat çeker. Orta Çağ'dan kalma yapıları, tarihi sokakları ve nehir kıyısındaki seyir kaldırımları Basel'e ayrı bir tat katmakta.

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Basel, Zürih ve Cenevre'den sonra İsviçre'nin en büyük üçüncü kentidir. Şehrin nüfusu yaklaşık 200 bindir. Ancak kent bu nüfusunun çok üzerinde turist ve transit yolcuyu ağırlamakta.

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Basel'de bulunan Euro Airport, kentin yanı sıra Almanya ve Fransa'ya gitmek isteyenlerin de yoğun olarak kullandığı bir havaalanıdır. Havaalanı çıkışında bulunan üç kapıyı takip ederek Fransa, Almanya veya İsviçre'ye gidebilirsiniz.

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İşte bu sayede Basel, İsviçre'nin en hareketli şehirlerinden biri olma özelliği taşır. İsviçre'ye has soğuk ve ciddi görüntü Basel'de bir nebze olsa yerini sıcaklığa bırakır.

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Ülkenin en zengin kentlerinden biri olan Basel, dünyanın en önemli ecza ve kimya şirketlerinin merkezlerinin yanı sıra fabrikalarına da ev sahipliği yapar.

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Bu nedenle Basel'e, çevre kanton ve ülkelerden de insanlar sadece çalışmak için gelmektedir. Kentte kişi başına düşen yıllık kazanç 115 bin İsviçre Frangı'dır.

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Dünya çapında önemli bir fuarcılık merkezi olan Basel'de her yıl çok sayıda etkinlik gerçekleştirilirken bundan sanat da üstüne düşen payı alır.

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Art Basel gibi organizasyonlar sayesinde Basel, dünya sanat camiasında söz sahibi olmayı başarmıştır. Nispeten küçük bir kent olan Basel'de 40'tan fazla müze bulunuyor.

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Tarihini iyi korumuş bir kent olan Basel'de 13. yüzyıldan kalma Ren Köprüsü kentin en önemli simgelerinden biri haline gelmiştir.

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Bisiklet kullanımının yaygın olduğu kentte şehir içi ulaşımda yeşil tramvaylar da kullanılmakta. Öyle ki bu tramvaylar zaman içinde kentin de simgesi haline gelmiştir.

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Eski ile yeniyi başarılı bir şekilde bir araya getiren Basel, mimari örnekleriyle de dikkat çeker.

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Münster Katedrali gibi tarihi yapıların yanı sıra İsviçre'de pek rastlayamayacağınız çok katlı yapılar Basel'de birlikte yükselir.

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Ren nehri ile ikiye ayrılan kentin eski şehir yakasında tarihi Orta Çağ'a kadar giden yapılar göze çarpar. Yeni şehirdeki yapıların da büyük bir bölümü 19. yüzyıl sonrasında inşa edilmiştir.

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Baselliler özellikle yaz aylarında kenti ikiye ayıran Avrupa'nın en önemli nehirlerinden biri olan Ren kıyısındaki seyir kaldırımlarında eğlenmeyi tercih eder.

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Ancak elbette diğer İsviçre kentlerinde de olduğu gibi Basel'de de hayat erken sayılabilecek bir saatte biter. İnsanlar evlerine çekilir.

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