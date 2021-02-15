• 15 Şubat 2021 - 05:17 • Son Güncelleme:
Üç ülkeye açılan kapı Basel
Basel, İsviçre'nin en gelişmiş, en müreffeh kentlerinden biri. Ren nehri kıyısında yer alan bu tarihi kent, İsviçre'nin en canlı şehirlerinden biri olma özelliği taşıyor. Bu güzel kent aynı zamanda İsviçre, Fransa ve Almanya'nın birbirine en yakın olduğu yerde bulunuyor. Öyle ki Basel'deki havaalanı Euro Airport, İsviçre, Fransa ve Almanya'ya açılan üç farklı kapısıyla hizmet vermekte.
• 15 Şubat 2021 - 05:17 • Son Güncelleme:
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Ren kıyısında yer alan bu tarihi kent, koruduğu dokusyla dikkat çeker. Orta Çağ'dan kalma yapıları, tarihi sokakları ve nehir kıyısındaki seyir kaldırımları Basel'e ayrı bir tat katmakta.
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