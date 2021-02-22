GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 22 Şubat 2021 - 03:52 • Son Güncelleme:
Uzayın sırrını çözen ilginç kabile
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İlk çocuk sonrasında ise çiftler, erkeğin bulunduğu yerde ayrı bir eve çıkabiliyorlar. Dogon kabilesinin en önemli özelliği ise M.Ö. 3200 yılına dayanan astronomi bilgileri.
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Dünyanın her yerinden görülen ve gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius yıldızı, çoğu toplumda kutsal kabul ediliyor. Öyle ki, Göbeklitepe'nin de Sirius'a tapmak için yapıldığı da söylenenler arasında.
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