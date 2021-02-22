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GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 22 Şubat 2021 - 03:52 • Son Güncelleme:

Uzayın sırrını çözen ilginç kabile

Dünya üzerinde pek çok kabile bulunuyor. Hepsinin yaşamları ve alışkanlıkları birbirlerinden farklılık gösteriyor. İşte dünyanın en ilginç kabileleri arasında gösterilen Dogon kabilesi ve hayatları.

GONCA KOCABAŞ - MİLLİYET TATİL
• 22 Şubat 2021 - 03:52 • Son Güncelleme:
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Afrika, Mali'de yaşayan Dogon kabilesinin ilk dikkat çeken özelliği nüfusunun kalabalık olması.

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Kabile yaklaşık 600 bin kişiden oluşuyor. Kabile kendi dilleri olan Dogon dilini konuşuyor ve diğer dillerle herhangi bir bağlantıları bulunmuyor.

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Kabilenin, maske dansları, mimarileri, ahşap heykelleri oldukça ilgi çekiyor. Maskeler her yerde sergilenmek yerine, yalnızca kendi evlerinde ve tapınaklarda özel olarak sergilenebiliyor.

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Dogon kabilesinde evlilikler de genellikle tek eşlidir. Fakat nadir de olsa çoklu evlilikler de bulunmakta. Erkeklerin evleneceği kadını, aileleri seçiyor ve onların dediği kadınla evlenmeleri gerekiyor.

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Evlilikler her zaman kendi kabileleri içinde olmuyor. Bazı kastlarda buna izin verilirken bazılarında da yasaklanıyor. Hatta bazı meslek gruplarının evlenmesi de kesinlikle yasaklanıyor.

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Kadınlar, ilk çocuklarını doğurmadan önce eşlerinden boşanabilirler, fakat bu hoş karşılanan bir durum değildir.

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Bu sebeple de boşanmalar nadir görülür. Dogon kabilesinde boşanmalar sancılı geçer ve tüm köy halkını ilgilendirir.

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Bir boşanma olacağı zaman buna herkes karar verir ve bu evlilikte herkes söz sahibi olur. Özellikle çiftlerin çocuğu varsa boşanma kararı için tüm köy halkının onayı gerekir.

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Boşanma tek eşli evliliklerde daha az, çoklu evlilikler de ise daha fazla oluyor. Bir evlilikte eğer boşanma gerçekleşirse, kadınlar sadece en küçük çocuklarını yanlarına alarak evden ayrılırlar.

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Diğer çocuklar ise babalarıyla beraber kalmak zorundadır. Erkekler, birden fazla kadınla evlenirlerse eşler, ayrı evlerde yaşarlar.

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İlk eş, aileler ve toplum tarafından her zaman daha fazla değer ve saygı görür. Kadınlar ilk çocuklarının doğumundan önce, ailelerinin evinde kalmak zorundadır.

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İlk çocuk sonrasında ise çiftler, erkeğin bulunduğu yerde ayrı bir eve çıkabiliyorlar. Dogon kabilesinin en önemli özelliği ise M.Ö. 3200 yılına dayanan astronomi bilgileri.

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Dogonlar'ın bildiklerini, bilim insanları henüz yeni yeni keşfediyorlar. Dünyadan bu kadar izole yaşamalarına rağmen, astronomi bilgileriyle herkesi hayrete düşürüyorlar.

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Dünyanın her yerinden görülen ve gökyüzünün en parlak yıldızı olan Sirius yıldızı, çoğu toplumda kutsal kabul ediliyor. Öyle ki, Göbeklitepe'nin de Sirius'a tapmak için yapıldığı da söylenenler arasında.

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Dogon kabilesi, ellerinde herhangi bir teknoloji ya da bilgiye ulaşabilecekleri bir imkan yokken bilgileri ile bilim insanlarını hayretler içinde bırakıyorlar.

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Varoluşlarını, Sirius ile güneşin evlenmesi sonucu oluştuğuna inanıyorlar. Sirius'un yakınındaki yıldızların konumunu, henüz bilim insanların çözemediği pek çok gökyüzü olayını biliyorlar.

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Satürn'ün halkalarını, Jüpiter'in uydularını ve Sirius'un birden fazla yıldızdan oluşan bir sistemden oluştuğunu biliyorlar.

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Dogon kabilesi, bu inanılmaz ileri astronomi bilgilerini, sembollerle anlatıyorlardı. Hem suda hem de karada yaşayabilen varlıklar olan Nommo'ların sembolleri kabilenin her yerinden kullanılıyor.

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Nommo'lar uzaydan gelen ve Dogon kabilesine bildikleri her şeyi öğreten, dünyanın yaratıcıları olarak nitelendiriliyorlar.

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Dogon halkı, Sirius sisteminde Nommo'ların yaşadığı gezegen olduğunu söyledikleri, üçüncü bir yıldızın daha olduğunu düşünüyorlar.

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Bu yıldızın Sirius B'den 4 kat hafif olduğunu ve bir de uydusu olduğunu söylüyorlar. Ve bu yıldız 1995 yılında astronomlar tarafından keşfedildi.

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O da Sirius C. Bu bilgilere nasıl ulaştıklarıyla ilgili de derinlemesine araştırmalar yapılıyor. Arkeolog Erich Von Daniken, bu bilgilerle dünya dışı varlıkların olduğunu ve dünyayı ziyaret ettiklerinin kesin olduğunu düşünmekte.

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Dogon kabilesinin, bunlardan çok daha fazla bilgiye sahip olduğu fakat, yalnızcabunları açıkladığı da düşünülüyor. Bu kabile hiçbir eğitimi ve teknolojisi olmadan bu bilgileri nasıl elde ettiği hala belirsizliğini koruyor.

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Kabilenin bilgileri bunlarla da sınırlı değil. Kabile, ilk kez ‘Galileo’ tarafından gözlemlenmiş bilgilere de hakim. Dogon halkı, yıllar boyunca kültürlerini korumayı başaran birkaç Afrikalı kabileden biridir. Gizemleri ise hala çözülmüş değil.

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