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• 17 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:

Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek 2021? Son dakika yasaklarla ilgili ayrıntılar

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Yasakların devam edip etmeyeceği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kabine Toplantısı'nda tedbirlerle ilgili karar alınıp alınmayacağı gündemde yer alıyor. Peki yasaklar kalkacak mı 2021?

• 17 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:
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Yasaklar kalkacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında bazı tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili alınan kararlar sonrasında yasakların kalkacağı tarih araştırılıyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...

2YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?

Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tedbirlerle ilgili yeni kararlar alınırsa son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.

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