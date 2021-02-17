• 17 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:
Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek 2021? Son dakika yasaklarla ilgili ayrıntılar
Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Yasakların devam edip etmeyeceği ile ilgili detaylar merak ediliyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kabine Toplantısı'nda tedbirlerle ilgili karar alınıp alınmayacağı gündemde yer alıyor. Peki yasaklar kalkacak mı 2021?
• 17 Şubat 2021 - 10:57 • Son Güncelleme:
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Yasaklar kalkacak mı? sorusunun cevabı merak ediliyor. Koronavirüs salgını sonrasında bazı tedbirler alındı. Sokağa çıkma yasağı, kafelerin faaliyet durumu ile ilgili alınan kararlar sonrasında yasakların kalkacağı tarih araştırılıyor. Peki yasaklar ne zaman bitecek? İşte son dakika gelişmeleri...
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