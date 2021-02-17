Yasaklar kalkacak mı, ne zaman bitecek 2021? Son dakika yasaklarla ilgili ayrıntılar

YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? Yasakların biteceği tarih gündemde araştırılan konular arasında bulunuyor. Yasakların kalkacağı tarih ile ilgili henüz net bir tarih açıklanmadı. Bugün kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantıda tedbirlerle ilgili yeni kararlar alınırsa son dakika gelişmeleri haberde yer alacak.