• 18 Şubat 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:
Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021? Son dakika hafta sonu yasakları devam ediyor mu?
Yasaklarla ilgili gelişmeler gündemde merak konusu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detayları paylaştı. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, hafta sonu yasakları devam ediyor mu?
• 18 Şubat 2021 - 10:25 • Son Güncelleme:
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Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlama kararları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında detaylar merak konusu. Peki yasaklar ne zaman kalkacak, hafta sonu yasakları kalktı mı?
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