Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor 2021? Son dakika hafta sonu yasakları devam ediyor mu?

HAFTA SONU YASAKLARI DEVAM EDİYOR MU? Sokak kısıtlamalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan "Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını illerde vaka, aşılama ve diğer kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz" ifadesine yer verdi.

Yasaklarla ilgili son dakika gelişmeleri geldiği zaman haberimizde yer alacak.

