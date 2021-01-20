Yeni kar yağışı var mı? İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?

İSTANBUL'A KAR VE YAĞMUR NE ZAMAN YAĞACAK? Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre pazar gününe kadar İstanbul'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Uydu görüntüleri inceledindiğinde ise 25 Ocak pazartesi günü yağmur başlayacak ve 26 Ocak salı günü akşam saatlerinde yağmur yerini karla karışık yağmura bırakacak. Çarşamba günü Trakya, Marmara ve Ege hariç yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili olacak.