• 20 Ocak 2021 - 15:58 • Son Güncelleme:
Yeni kar yağışı var mı? İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?
Geçen hafta sonu yurdun büyük bölümünde kar yağışı etkili oldu. İstanbul da kardan nasbini aldı. Yağışlar sona ererken bir daha ne zaman kar ve yağmur yağacağı merak ediliyor. İşte "İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?" sorusunun cevabı...
• 20 Ocak 2021 - 15:58 • Son Güncelleme:
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İstanbul'a yılın ilk karı geçen hafta yağdı. Yağmurlarla birlikte baraj doluluk oranları da yükseldi. İstanbullular yeni bir kar yağışı olup olmayacağını öğrenmeye çalışıyor ve "İstanbul'a ne zaman kar ve yağmur yağacak?" sorusunu soruyor.
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