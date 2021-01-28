Zeugma Müzesi'ni sanal ortamda 1 milyon kişi ziyaret etti

Müzeyi 9 yılda 1,5 milyon kişi ziyaret etti Japonya, Çin, İngiltere, İtalya ve çeşitli Avrupa ülkeleri ile ABD'den turistlerin bölgeye ilgi gösterdiğini belirten Çomak, müzeyi 2018'de 267 bin 552, 2019'da 340 bin 569, 2020'de de 89 bin 292 kişinin ziyaret ettiğini, 2011-2020 arasında ise 1,5 milyon turisti ağırladıklarını kaydetti.