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04.12.2020 - 17:19 | | DHA/İHA

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

Aksaray'da Merva Verdi E., kız kardeşiyle tartışan husumetli olduğu halasının kızı Goncagül D. ve eşi Kenan D.'ye, ardından da otomobillerine ateş açtı. Çift şans eseri yara almadan kurtulurken, otomobilde kendilerini bekleyen oğulları Ramazan D. ise başından yaralandı. Olayın hemen ardından araçtan çıkarılan yaralı çocuk annesinin kucağında yardım beklerken, bu sırada anne ve babasının çaresizliği ve feryatları yürekleri burktu. Küçük Ramazan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

Olay, saat 11.30 sıralarında Aksaray Kılıçaslan Mahallesi Selçuklu Caddesi'nde meydana geldi. Goncagül D.(25) ve eşi Kenan D. (28), oğulları Ramazan'ı (4) otomobilde bırakıp, fatura yatırmak için PTT Şubesi'ne girdi. İddiaya göre Goncagül D., husumetli olduğu halasının kızıyla karşılaştı. Kuzenler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Goncagül D.'nin kuzeni, tartışma sırasında ağabeyi Merva Verdi E.'yi (26)  çağırdı.

Tartışmanın ardından Goncagül D. ve Kenan D., faturalarını yatırıp otomobillerine doğru giderken Merva Verdi E. geldi. Merva Verdi E., av tüfeğiyle çiftin üzerine ateş açtı. Şans eseri yara almayan çift kaçarken, Merva Verdi E. bu kez de araçlarına ateş etti. Bu sırada araçta bulunan çiftin çocukları Ramazan D. başından yaraladı. Kanlar içinde kalan Ramazan D., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlunu kanlar içinde görünce baygınlık geçiren Goncagül D.'ye sağlı ekipleri müdahale etti. Polise olayın nasıl olduğunu anlatan Goncagül D., ''PTT'ye elektrik faturasını yatırmaya girdiğimizde husumetli olduğumuz halamın kızıyla karşılaşıp tartıştık. Halamın kızı da ağabeyi Merva Verdi E.'ye haber vermiş. O da 5 dakika içinde bulunduğumuz yere geldi. Tüfekle bize ateş etti. Biz önce otomobile yönelik sonra da oradan uzaklaşıp kaçtık. Bu kez de otomobile doğru ateş edince oğlumu yaraladı'' dedi. 

ANNE VE BABANIN FERYATLARI YÜREKLERİ BURKTU

Oğlunun yaralandığını fark eden anne Goncagül D., kanlar içindeki çocuğunu kucağına alarak dışarıya çıkardı. Kucağına aldığı çocuğun yarasına tampon uygulayan annenin "Ambulans" feryatları ve Baba Kenan D.'nin ise “Ramazan” diye dövünerek ağıtlar yakması yürekleri parçaladı. Ağır yaralanan küçük çocuk, ambulansın olay yerine ulaşmasıyla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri otomobiliyle olay yerinden kaçan Merva Verdi E’nin peşine düştü. Bir süre sonra şüphelinin aracı polis ekipleri tarafından olay yerine yakın bir mevkide bulundu. Şüphelinin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan Merva Verdi E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

​Çaresiz annenin feryadı yürek burktu

 

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