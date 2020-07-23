1.Balkan Savaşı kısaca özeti: Tarihi, sonuçları, önemi, nedenleri ve sonuçları

1.Balkan savaşı Bulgaristan'a karşı, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ, Romanya ve Osmanlı imparatorluğu ittifakı ile gerçekleşmiş olan bir savaştır. 2. Balkan savaşında Osmanlı imparatorluğu en az kayıp veren devletlerden biridir. Bulgaristan bu savaşta yenildi ve Bükreş antlaşmasını imzalamak zorunda kaldı. Osmanlı imparatorluğu bu savaşta Trakya bölgesine hakim olmayı başarmıştır. Yapılan bu savaş sonucunda ise Londra konferansında alınan bazı kıstaslar da değişmiştir. İkinci balkan savaşının başlamasının en büyük nedenlerinden biri de birinci balkan savaşı olduğu bilinmektedir.

1.BALKAN SAVAŞI KISACA ÖZETİ

1.Balkan savaşı Osmanlı imparatorluğu açısından oldukça ağır sonuçlar doğurmuştu. Yapılan Londra antlaşması ile birlikte Bulgaristan ile bir sınır çizgisi belirlendi. 1. Balkan savaşı sonucunda Bulgaristan diğer devletlere karşı daha fazla toprak kazanmıştı. Bundan dolayı bu diğer Balkan ülkeleri arasında hoşnutsuzluk yaşanmasına neden oldu. Osmanlı imparatorluğu da Sırbistan başta olmak üzere diğer Balkan ülkelerinin Bulgaristan'a karşı başlatmış olduğu savaşı fırsat olarak bilmiş ve Edirne, Kırklareli'ne sahip olabilmek için 2. Balkan savaşında Bulgaristan'a karşı olan devletlerin yanında olmuştur. Çünkü kaybedilen toprak olan Edirne aynı zamanda Osmanlı imparatorluğuna uzun yıllar başkentlik yapmış bir şehir idi. Bu şehrin kaybı sadece bir toprak kaybı olarak değil aynı zamanda bir prestij kaybı olarak görülmekteydi.

Balkan devletlerinin başlatmış olduğu savaşta Bulgaristan birden fazla cepheden mücadele etmek zorunda kaldı. Bundan dolayı da başarılı olması oldukça zordu. Bunun sonucu olarak da Edirne ve Kırklareli Osmanlı devleti ordusunun gayreti ile geri alınmaya başlamıştı. İlk Osmanlı ordusu taarruzu ile birlikte Bulgar ordusu ağır kayıplar veriyordu. Bulgar ordusu Osmanlı ordusuna karşı mukavemet gösteremiyor birden fazla cephede savaşmak zorunda kaldığı için Edirne ve Kırklareli cephelerinde fazla da asker bulunduramıyordu. Savaşı ağır kayıplarla kaybeden Bulgar ordusu elindeki topraklarının da çoğunluğunu kaybetmişti. Sonunda ise diğer balkan devletleri ve Osmanlı imparatorluğunun da içinde olduğu Bükreş antlaşmasını Bulgaristan imzalamak zorunda kaldı.

1. BALKAN SAVAŞI TARİHİ

1.Balkan savaşı 16 Haziran 1913 tarihinde başlamış olup, 18 Temmuz 1913 yılında sona ermiştir.

1.BALKAN SAVAŞI SONUÇLARI

- Edirne ve Kırklareli Osmanlı imparatorluğuna geri verildi.

- Bulgaristan ağır kayıplar vererek savaşı kaybetti.

- Balkan devletleri ve Bulgaristan arasında Bükreş antlaşması imzalandı.

- Balkanlarda yaşayan Türkler, daha fazla savaşa maruz kalmamak için Anadolu'ya göç etmeye başladılar.

- Bükreş antlaşması ile birlikte çizilen sınırlardan sonra Osmanlı imparatorluğu Balkan topraklarından tamamen çekilmiştir.

- Avrupa devletleri arasında kutuplaşma başladı ve Osmanlı imparatorluğu Almanya ile yakın ilişkiler kurmaya başladı.

1. BALKAN SAVAŞI ÖNEMİ

Osmanlı imparatorluğunun Balkanlardan tamamen çekildiği son savaştır. Bu savaş sonucunda ise yıllardır Osmanlı devleti başkenti olarak kalmış olan Edirne'de geri alınmış ve Osmanlı prestiji tekrardan kazanılmıştır.

1. BALKAN SAVAŞI NEDENLERİ

- Diğer Balkan devletlerinin Bulgaristan'ın birinci balkan savaşında elde etmiş olduğu toprakların fazla olduğunu düşünmesi.

- Osmanlı imparatorluğunun Edirne ve Trakya'yı geri almak istemesi