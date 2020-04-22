1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurusu nasıl yapılır? BTK 1 Milyon Yazılımcı Projesi şartlar nelerdir?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından dün açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak tarihi bir istihdam hamlesi yaptıklarını belirti. Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye'ye yazılım alanında tarihi bir kapasite kazandıracak "1 Milyon Yazılımcı Projesi"nin tamamlandığını bildirerek, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı proje kapsamında gençlere online eğitim ile yazılımcı olma imkanı sağlayacaklarını aktardı.

Bu gelişmenin ardından '1 Milyon Yazılımcı Projesi başvurusu nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?' sorusuları sıklıkla sorulmaya başlandı.

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1 MİLYON YAZILIMCI PROJESİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “1 Milyon Yazılımcı Projesi”ne katılmak isteyenlerin internet üzerinden başvuru yapacağını ve hemen eğitime başlanacağını belirterek, “Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek. Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek” dedi.

Albayrak, Twitter hesabından “1 Milyon Yazılımcı Projesi”ne ilişkin paylaşımda bulundu.

ELEMAN AÇIĞI VAR

Yazılım sektörünün en önemli iş alanlarından biri olduğuna dikkati çeken Albayrak, “Türkiye’nin bugün 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor” dedi. Albayrak şunları söyledi:

“Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak. Türkiye’de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. ‘1 Milyon Yazılımcı Projesi’, nitelikli eleman ihtiyacını giderecek, yazılımcıların sadece uzmanlaştıkları işe yönelerek daha verimli ve üretken çalışmasına imkan tanıyacak.”

‘HARİKA BİR FIRSAT’

Albayrak, tüm gençlere çağrıda bulunarak şunları kaydetti:

“İster lisede olsun, ister üniversitede, gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız.”

CV HAVUZU YAPILACAK

Özgeçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktaran Albayrak şöyle konuştu:

“Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitimi bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı ve yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler.”

13 KATEGORİDE DERSLER HAZIR

Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak şu bilgileri verdi:

“Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız. Programa katılmak isteyenler internet üzerinden başvuru yapacak ve özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacaklar. Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme, ofis programları, oyun programlama, ofis programları yanında, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı ve web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz. Genç arkadaşlarımızın aldığı her eğitim ve başarı dereceleri, hazırladıkları öz geçmişlerine otomatik olarak işlenecek.”