10 Kasım Atatürk mesajları, sözleri, resimleri! 82. Yılda büyük özlem...

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümü, kendisinin sağlığının 1937 yılından itibaren bozulmaya başlamasına müteakiben 10 Kasım 1938'de gerçekleşti. Vefatının ardından, 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne konulan naaşı, 10 Kasım 1953'te kendisi için inşa edilmiş anıt mezar olan Anıtkabir'e nakledildi.

10 KASIM MESAJLARI

"Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır."

"Bu vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…"

"Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk bayrağı gibi dalgalanan bir baştı."

"Çağımızda hiçbir isim Atatürk'ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır."

"Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 193∞."

"Adını Türk tarihine altın harflerle yazdıran büyük şahsiyet sen Türk milletinin kalbinde ebedi yaşayacaksın."

"Atam sen rahat uyu yolcusuyuz biz hürriyetin, Atam sen rahat uyu bekçisiyiz cumhuriyetin."

"Büyük Atatürk! Seni seven ve anlayan bir gençlik her zaman var olacaktır."

"Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi, o, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı."

"Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, her zaman yüreğimiz de yaşayacaksın."

"O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi."

"Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dâhilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir."

"Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de istemez."

"Ufukta bir ışık belirdi 10 Kasım sabahında, güneş doğmuyor , hava kararık sokaklar ıssız … Cumhuriyet ağlıyor!"

"10 Kasım 1938'den bugüne seni her zamankinden daha çok özlüyor ve daha iyi anlıyoruz. Ruhun şad olsun."

"Atatürk, tarihte teşkilatçı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır."

"Bu Türk milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye'nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir."

"Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir şefi olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur."

"Ulusumuzun güvenine layık olacak bir şekilde millet adına çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğimize manevi huzurunda söz veriyoruz."

"O genç ve dahi Türk şefinin o esnada Çanakkale'de bulunması, müttefikler bakımından talihin en acı darbelerinden biridir."

"Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür."

Seni anlıyoruz büyük Atatürk, seni seviyoruz tüm kalbimizle, seni özlüyoruz büyük Atatürk, seni anıyoruz 10 Kasım gelince."

"Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür."

"Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti."

"Türkiye Cumhuriyeti' nin kurucusu ve yeniliklerin sahibi olan Atatürk, fikirleri ile her zaman yaşayacak ve yaşatılacaktır."

"Türk milletinin eşsiz evladı Atatürk! Sen ebedi istirahatgâhında rahat uyu. "En büyük eserim." dediğin Türkiye Cumhuriyeti bizlere emanettir. Türk Milleti."

"10 Kasım sabahı 09.05 bütün sirenler çaldı, bütün gözyaşları aktı, bütün herkes hazırda, sen hiç unutulmazsın çünkü sen Atatürk'sün…"

"Türk milletinin büyük kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 78. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum."

"Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir."

"Yalnızca yurtta değil, dünyada da barış diyen Büyük Önder Atatürk, tüm dünyanın takdir ettiği büyük bir devlet adamıdır."

"Atatürk'ün büyük eseri, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti, sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşayacaktır."

"Bu yüce millet bir 10 Kasım'da daha Anıtkabir'e akın akın gidiyor. 78 yıldır unutulmadın unutulmayacaksın rahat uyu paşam emanetlerin bizimle güvendedir."

"Sen yalnızca Türk milletinin değil dünya üzerindeki ezilmiş milletlerinde önderi oldun. Çünkü onlar, seni örnek alarak bağımsızlıklarını kazandılar."

10 KASIM ŞİİRLERİ

10 KASIM GÜNÜ

Ben de ağlamaklı olurum her 10 Kasım günü.

Ben de hüzünlenirim, özlerim Atatürk’ü.

Düşüncelerimde hep o, onun fikirleri,

Koruyacağız elbette ki kurduğu Cumhuriyeti.

Ona sunucağız bugün derdiğimiz çiçekleri.

Onun için okuyacağız en güzel şiirleri.

Onu anlatacağız bugün yazdığımız yazılarda,

Çok çalışıp ulaşacağız en güzel yarınlara.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN GENÇLERİYİZ

Düşmana savaş açan,

Vatan için çarpışan,

Ölümü hiçe sayan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Destana destan katan,

Yurdumuzu kurtaran,

Modern bir ülke kuran,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Onsuz O’nu yaşayan,

İzinden ayrılmayan,

10 Kasım hüznü duyan,

Atatürk’ün gençleriyiz.

Birkan Soylu

10 KASIM TÜRKÜSÜ

Atatürk! Anıtkabir devrimlerini söyler,

Bozkır ovalarına, Erciyes'e Ağrı'ya,

Ulusun egemen olduğunu

Özgür olduğunu

Haykıracağım haykıracağım işte,

Senin sustuğunca!

Yolunda yürüyeceğim Atatürk;

Ana baba oğul kız,

Dere tepe bucak köy,

Yeryüzü yaşamalarımla değil

Oralarda, Senin gittigince!

Atatürk, taşıyacağım

Çanakkale'de, Sakarya'da, Çankaya'da, al al,

Senin taşıdığını;

Yurdun gök ülküsü

Dalgalanırken,

Senin bayrağını yücelteceğim.

Senin çıktığınca.

F. Hüsnü DAĞLARCA

10 KASİM GELİNCE

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah bir bulut gelir,

Anıtkabir üstüne.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah çiçekler açar,

Çankaya tepelerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Siyah güvercinler uçar,

Ankara’nın üzerinde.

Bilir misiniz çocuklar?

Her 10 Kasım gelince,

Gökyüzü siyah olur,

Ülkenin her yerinde.

Birkan Soylu

ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR

Yurdumun kurtuluşunda,

Türkiye’min kuruluşunda,

Milletimin mutluluğunda,

Atatürk’ün imzası var.

Cumhuriyetin temelinde,

Yeniliklerin hepsinde,

Devletin yükselişinde,

Atatürk’ün imzası var.

İlkelerin tamamında,

Özgürlüğün yolunda,

Toplumsal kalkınmada,

Atatürk’ün imzası var.

Birkan Soylu

ÖZLEDİM

Ona olan saygım,

Hiç değişmedi,

10 Kasım’da özledim,

O büyük önderi.

Ona olan sevgim,

Artarak derinleşti,

10 Kasım’da özledim,

O büyük lideri.

B. Soylu