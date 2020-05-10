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10.05.2020 - 20:37 |

10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı

Tüm ülkemizde gündemin ana maddesi olan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Mayıs'taki son durumu bu akşam açıkladı. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(10 MAYIS PAZAR)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 36.187

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1.542

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  47

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 3.211

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 1.370.598

TOPLAM VAKA SAYISI: 138.657

TOPLAM CAN KAYBI: 3.776

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 92.691

10 Mayıs Koronavirüs SON DURUM tablosu AÇIKLANDI: Ölü sayısı ve Vaka sayısı (test) bugün kaça yükseldi - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs harita istatistiği yayınladı





Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu Anneler Günü mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı video ile Anneler Günü'nü kutladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdiİstikbalimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli mimarları olan, her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden annelerimizin Anneler Günü'nü tebrik ediyorum.
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