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10.01.2021 - 12:37 |

10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü mesajlarÄ±! En güzel ve resimli ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü kutlama mesajlarÄ± ve sözleri...

Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ her sene 10 Ocak tarihinde kutlanÄ±yor. 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n gelmesiyle birlikte en gÃ¼zel kutlama mesajlarÄ± gÃ¼ndemde araÅŸtÄ±rÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Bu Ã¶nemli gÃ¼n iÃ§in sÃ¶zleri ve mesajlarÄ± sizler iÃ§in araÅŸtÄ±rdÄ±k. Ä°ÅŸte 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri...

10 Ocak ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü mesajlarÄ±! En güzel ve resimli ÇalÄ±ÅŸan Gazeteciler Günü kutlama mesajlarÄ± ve sözleri...

Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼, 1961 yÄ±lÄ±nda beri 10 Ocak gÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. AnlamlÄ± gÃ¼nde bu gÃ¼nÃ¼ kutlamak ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlar yapmak isteyenler en gÃ¼zel 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸten en gÃ¼zel ve resimli 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±...

DoÄŸru, tarafsÄ±z, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayÄ±rmayan bÃ¼tÃ¼n gazetecilerin 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

TÃ¼m basÄ±n emekÃ§ilerinin Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

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10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± En gÃ¼zel ve resimli Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlama mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri...

TÃ¼m gazetecilerin 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz.

VatanÄ±nÄ±, milletini seven tÃ¼m basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

Geçen yÄ±l mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadÄ±n yine ortalÄ±ÄŸÄ± birbirine kattÄ±Bursa'da geçtiÄŸimiz yÄ±l evinin önündeki doÄŸalgaz borusunu keserek, mahalleyi havaya uçurmak isteyen kadÄ±n, yine mahalleyi birbirine kattÄ±. Mahalle sakinleri ile kavga eden kadÄ±n, olay yerine gelen polis ekiplerine elindeki çaydanlÄ±k ile direnerek, polisleri ölümle tehdit etti.
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