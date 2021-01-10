10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ± En gÃ¼zel ve resimli Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlama mesajlarÄ± ve sÃ¶zleri...

Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼, 1961 yÄ±lÄ±nda beri 10 Ocak gÃ¼nÃ¼ kutlanÄ±yor. AnlamlÄ± gÃ¼nde bu gÃ¼nÃ¼ kutlamak ve sosyal medyada paylaÅŸÄ±mlar yapmak isteyenler en gÃ¼zel 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±nÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸten en gÃ¼zel ve resimli 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ mesajlarÄ±...

DoÄŸru, tarafsÄ±z, kalemini hak, hakikat ve adaletten ayÄ±rmayan bÃ¼tÃ¼n gazetecilerin 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

TÃ¼m basÄ±n emekÃ§ilerinin Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.

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TÃ¼m gazetecilerin 10 Ocak Ã‡alÄ±ÅŸan Gazeteciler GÃ¼nÃ¼nÃ¼ kutluyor, Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz.

VatanÄ±nÄ±, milletini seven tÃ¼m basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n gÃ¼nÃ¼ kutlu olsun.