21.04.2020 - 13:28 | | DHA
14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörde can verdi!
Aydın’ın Buharkent ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan traktörün ehliyetsiz sürücüsü Ali Ünal (14), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu kırsal Ortakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Aşı (55) yönetimindeki 20 DM 687 plakalı beton mikseri, ehliyetsiz sürücü Ali Ünal'ın kullandığı 09 ZH 182 plakalı traktörle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, traktör sürücüsü Ünal'ın öldüğünü belirledi. Kaza yerine gelen Ünal'ın yakınları, gözyaşı döktü.
Beton mikseri sürücüsü Aşı, gözaltına alındı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Eskişehir’de corona virüs yoğun bakımı görüntülendiEskişehir’de corona virüsle mücadele eden 3 referans hastaneden biri olan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR) cihazıyla test yapılmaya başlandı. Corona virüsle mücadelede yoğun bakım ünitesinin de görüntülendiği hastanede PCR cihazıyla günde bin 200 kadar test yapabilme kapasitesine sahip olduklarını ifade eden hastane Başhekimi Uzman Dr. Yaşar Bildirici, "Bu laboratuvarımız sayesinde daha çok test yapacağız. Vakalarımızı daha erken tespit ederek, daha erken izole edip, daha erken tedavi edebileceğiz" dedi.