15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(14 NİSAN SALI)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.070



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.062



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 107



BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 842

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 443.626



TOPLAM VAKA SAYISI: 65.111



TOPLAM CAN KAYBI: 1.403



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 4.799















3 NİSAN İL İL SON DURUM







