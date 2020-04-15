MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?
ABONE OL
15.04.2020 - 18:10 |

15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?

Corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşlarımızı da yakından ilgilendiren hastalığın seyri ile ilgili gün be gün açıklamalar yapılıyor. Dünyada 129 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan corona virüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Nisan'daki son durumu bu akşam açıklayacak. İşte corona virüste son durumu gösteren grafik tablosu...

15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan corona virüs ile ilgili son dakika gelişmeleri devam ediyor. Yurt genelindeki tüm vatandaşlarımızın oldukça merak ettiği Corona virüs son durumu ile ilgili en çok Corona virüsü vaka sayısı, can kaybı ve test sayısı ile ilgili sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren ve Sağlık Bakanı Koca tarafından gün be gün açıklanan Türkiye koronavirüs haritasında son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(14 NİSAN SALI)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 33.070

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 4.062

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  107

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI: 842

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 443.626

TOPLAM VAKA SAYISI: 65.111

TOPLAM CAN KAYBI: 1.403

TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 4.799

15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı






3 NİSAN İL İL SON DURUM

15 Nisan Türkiye Koronavirüs haritası CANLI - Vaka sayısı ve Ölü sayısı Bugün kaça yükseldi, ne kadar Test yapıldı




Özel bankadan kredi çekerken vatandaş ne yapmalı? Tek tek açıklandı...İktisatçı Akademisyen Prof. Dr. Sinan Alçın, CNN Türk'te canlı yayında özel bankalardan kredi çekerken vatandaşların ne yapması gerektiğini tek tek anlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Filyasyon nedir, hangi anlama geliyor? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Filyasyon nedir, hangi anlama geliyor? Filyasyon çalışması nasıl yapılıyor?

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Ve Meclis'e sunuldu! Bunu yapan para alamaz...

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

Kanser tedavisi gören hastalar ne yapmalı?

15 Nisan Sayısal Loto ne zaman saat kaçta çekilecek? - 1314. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları yayınlanıyor

15 Nisan Sayısal Loto ne zaman saat kaçta çekilecek? - 1314. hafta Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları yayınlanıyor

Sıradaki Haber