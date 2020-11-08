15 Temmuz Şehitler Köprüsü ne zaman açılacak? Köprüde çift yönlü trafik saat kaçta başlayacak?

Bugün saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı. Vatandaşlar ise konu hakkında meraklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, neden kapalı? Boğaziçi Köprüsü trafiğe ne zaman açılacak? soruları büyük ilgi görmeye başladı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücülerin bilmesi gerekenler...

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAPALI MI, NEDEN KAPALI, NE ZAMAN AÇILACAK?

42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Saat 09.00'da yapılacak maraton nedeniyle saat 07.00'den itibaren köprü Anadolu- Avrupa, Avrupa-Anadolu geçişine kapatıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.

42. İSTANBUL MARATONU NEDİR?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay'ın isim sponsorluğundaki 42. İstanbul Maratonu, bugün koşulacak.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "altın kategori"de gösterilen maraton yarın 42. kez gerçekleştirilecek.

Geçen yıllarda yapılan 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle düzenlenmeyecek. Maratonda (42 kilometre 195 metre) ise salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkılacak. Ayrıca paten ve tekerlekli sandalye yarışları da yapılacak.

Salgın tedbirleri kapsamında yalnızca maraton kategorisinde ve kısıtlı kontenjanla gerçekleştirilecek olan organizasyonda yer alamayacak sporseverler için "Tek başına bizimle koş" sloganıyla sanal koşu düzenlenecek.

Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te paten yarışının startı verilecek. Bundan 5 dakika sonra da tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başlayacak. Maratonun startı ise saat 09.00'dan itibaren verilecek.