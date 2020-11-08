Metrobüsler çalışıyor mu? 8 Kasım bugün metrobüsler hangi yolu kullanacak?

İstanbul trafiğine büyük kolaylık ve yarar sağlayan metrıbüs hatları her gün büyük ilgiyle karşılaşıyor. Bugün de o günlerden biri. Fakat 42. N Kolay İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü trafiğe kapatıldı. Vatandaşların ilk aklına gelen soru ise metrobüsler çalışıyor mu oldu. İşte ayrıntılar...

METROBÜSLER ÇALIŞIYOR MU?

Bugün metrobüsler çalışıyor.

METROBÜSLER HANGİ YOLU KULLANACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü Kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirildi.15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması nedeniyle metrobüsler ise saat 08.00'dan itibaren Anadolu-Avrupa arasında seferlerini Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden gerçekleştirecek.