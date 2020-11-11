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11.11.2020 - 12:41 |

16 Kasım'da ara tatil var mı, ne zaman başlıyor? Son dakika Ziya Selçuk ara tatil açıklaması...

Ara tatil ile ilgili son dakika gelişmesi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili sosyal mmedya hesabı Twitter'da bir açıklama gerçekleştirdi. Peki 16 Kasım'da ara tatil var mı? Son dakika ara tatil ne zaman başlıyor, bitiyor?

16 Kasım'da ara tatil var mı, ne zaman başlıyor? Son dakika Ziya Selçuk ara tatil açıklaması...

Ara tatil olacak mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılıyor. İlk ara tatil kasım ayında yapılacak. Son dakika gelen bir habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk'un gerçekleştirdiği açıklama son dakika bilgisi merak konusu. Peki 16 Kasım'da ara tatil var mı? Ara tatil tarihi nedir?

ARA TATİL VAR MI? BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI!

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerne yer verdi.

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Kasım tarihinde başlayan ara tatil, 20 Kasım tarihinde son bulacak.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berat Albayrak'a teşekkürCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, 'Türkiye, anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde, Rusya ile birlikte yer alacaktır. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemize önemli hizmetler veren Berat Albayrak'a şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.
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