16 Kasım'da ara tatil var mı, ne zaman başlıyor? Son dakika Ziya Selçuk ara tatil açıklaması...

Ara tatil olacak mı, ne zaman? sorularının cevapları araştırılıyor. İlk ara tatil kasım ayında yapılacak. Son dakika gelen bir habere göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ara tatil ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk'un gerçekleştirdiği açıklama son dakika bilgisi merak konusu. Peki 16 Kasım'da ara tatil var mı? Ara tatil tarihi nedir?

ARA TATİL VAR MI? BAKAN SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI!

Selçuk, ''Çocuklar beni okulda görür görmez “Hoca’m, ara tatil olacak mı?” diye soruyor. Meraklarını giderelim: Yavrum, ara tatiller hakkınızdır. Elbette olacak. 16 Kasım Pazartesi günü tüm öğrencilerimiz için bir haftalık ara tatil başlıyor. Şimdiden iyi ve sağlıklı tatiller diliyorum'' ifadelerne yer verdi.

Öte yandan Selçuk, ara tatil sürecinden öğretmenlerin, mesleki gelişim programlarına çevirimiçi ortamda katılabileceklerini de duyurdu.

ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

16 Kasım tarihinde başlayan ara tatil, 20 Kasım tarihinde son bulacak.